超商瘋跨界合作，聯名冰品吃起來！

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「超商美食」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的超商美食種類，以及超商八大聯名冰品的網路聲量排名。

便利商店是許多台灣人的好朋友，有不少人選擇在超商解決三餐，因此近年來各大便利商店也不斷推陳出新，並與各式品牌跨界合作，從便當、點心到飲品、零食應有盡有，開發出許多創意料理，滿足民眾的味蕾。

超商美食應有盡有，滿足網友「夏季」味蕾

台灣超商的密集度名列世界前茅，走在路上隨處可見的超商，滿足了民眾日常的生活需求。其中，超商冷藏櫃架上的各項「美食」，也提供民眾從早餐到消夜的飲食需求。觀察超商近三個月內美食品項的網路聲量，可發現在動輒高溫的酷暑天氣下，超商紛紛推出冰品優惠季，讓「冰品類」的聲量大幅超前，同時超商與其他品牌跨界合作的冰品系列，也帶動了整體冰品類的話題聲量，不少民眾帶著嚐鮮的心情在網路上分享冰棒、雪糕新品的食用後感想。

網友熱議超商美食品項網路聲量排名。 Social Lab社群實驗室／製圖

另外，同為夏季解暑的商品之一「飲品類」，也因業者與手搖飲店合作，引起網友對超商飲品類新品項的注意，像是近期全家獨家推出的「黑丸仙草奶茶」以及7-11與老牌茶攤清水茶香所推出的「綠豆沙牛奶」，有網友就表示「推全家出的仙草奶茶好喝！」，但也有網友表示「還是買手搖飲店的比較好，可以調甜度」。

而身為主食的「麵食類」與「米飯類」，雖聲量相較其他品項少，但超商業者仍不忘推出新品，如與知名飯店合作端出「冷麵」、「麻油雞飯糰」等老饕級美食，就有網友表示「天氣太熱，冷麵看起來超消暑」，此外，也有多位YouTuber開箱試吃，因而在網路上掀起一波聲量討論。

超商跨界聯名冰品，古娃娃「WA!COOKIES」聲量最高

根據討論聲量第一的「冰品類」往下觀察，受網友熱議的「聯名冰品」有哪些。發現「全家」與人氣YouTuber古娃娃的自創品牌「WA!COOKIES」聯名推出的全新系列雪糕，在網路上獲得許多關注。除了因古娃娃本身挾帶的社群影響力與帶貨力，增添品牌WA!COOKIES在網路上的話題熱度，該冰品系列也因在口味上是少見的「茶」味冰品，而受到網友熱議與推薦，就有網友評價「這茶味對我來說有濃，清爽好吃！」、「鐵觀音茶味很濃，有對我的胃！伯爵可可是巧克力味很濃，喜歡濃巧克力的應該會喜歡」等。

超商8大聯名冰品網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室／製圖

此外，時常與「7-11」聯名的巧克力品牌「GODIVA」，也推出的「黑巧克力雪糕」系列，也登上人氣熱議冰品的聲量第二名，除了因品牌本身的知名度而有穩定的討論聲量之外，在本次推出的特殊口味「焦糖脆碎檸檬茶風味黑巧克力雪糕」，更讓許多網友表示想嚐鮮，但也因價格稍高，使部分網友表示「這奢侈的冰棒！」、「還是吃曠世奇派好了」。

超商是許多人選擇解決三餐或是嘴饞的好地方，而隨著天氣越來越熱，便利商店聯名冰品絕對是夏季不可缺少的降溫救援好物，看完以上網友討論的冰品後，不妨找個時間去嚐個鮮吧！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》