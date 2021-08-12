生吐司風靡全台 網友熱議飄香品牌一次看

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近三個月內「生吐司」話題的網路聲量表現，帶您了解生吐司品牌聲量前五名，以及網友熱議的八大熱門口味。

生吐司相較於一般吐司鬆軟溼潤、奶香味更重，在日本原先是給牙齒比較不好的銀髮族食用，但近年連年輕人也愛上這份好滋味，因此日本生吐司專賣店一間一間開，甚至展店台灣，在台灣掀起一股生吐司搶購熱潮。

㟢本積極聯名搶佔市場 日香「微笑吐司專車」 飄香台北各地

來自大阪的超人氣生吐司品牌「㟢本 SAKImoto」從去年來台展店後，網路話題不斷而穩居聲量冠軍，今年四月時第四間分店更於板橋大遠百風光開幕。㟢本除了針對台灣人口味設計，量身打造出採用台灣花生醬的「極花生榛果生吐司」帶動饕客討論外，也積極與各方品牌推出聯名生吐司，像是韓國的BT21、日本的Hello Kitty等品牌，每次合作都吸引大批粉絲前往朝聖，就有網友留言「以為跟Hello Kitty聯名只是好看而已，結果不只可愛還是好吃的吐司！」，引發粉絲熱議。

生吐司品牌網路聲量排行top5。 Social Lab社群實驗室／製圖

而台灣老字號的巧克力品牌「18度Ｃ巧克力工房」也搭上生吐司的熱潮，推出結合自家產品的巧克力生吐司，並透過與KOL合作創造話題，除此之外，抽獎活動也吸引許多網友共襄盛舉，並成為許多上班族團購的熱門選擇。

在各品牌推出獨家招牌口味搶佔市場的激烈競爭下，台灣的本土品牌「Niko bakery 日香高級吐司專門店」則與在地小農合作推出有機果醬應戰，除了有機果醬的好滋味及文青風的設計外，日香也透過一台「微笑吐司專車」穿梭大街小巷，讓生吐司的香味飄逸在台北各個角落，突發起想的創意也讓網友表示「跟小時候的麵包車一樣！有夠懷念」、「吐司車的設計有夠可愛」，可見這台「微笑吐司專車」的高人氣！

經典巧克力人氣居高不下 特殊「大人味」馬丁尼檸檬成功帶動話題

市面上生吐司口味無奇不有，其中最常見的「巧克力」口味是許多人心中第一名的經典好滋味，網友在討論生吐司口味時，不約而同地推薦「巧克力生吐司真的是經典」、「巧克力真的超搭生吐司」，因此讓「巧克力」壓倒性成為口味聲量排行榜第一名；除了經典口味外，許多生吐司業者為了迎合台灣人的胃口，紛紛將生吐司與在地「芋頭」、「紅豆」等台灣味結合，也成功引起民眾熱議。

生吐司口味人氣聲量排行top8。 Social Lab社群實驗室／製圖

而業者為了搶佔市場，除了甜口味生吐司外，也大膽開發偏鹹口味，就有商家將生吐司結合「起司」，甜甜鹹鹹的好滋味擄獲許多不嗜甜民眾的味蕾，每次出爐總吸引排隊搶購，讓不少網友大嘆「真的好想吃起司生吐司，怎麼都排不到」；除此之外，有業者近期突發奇想推出一款「檸檬馬丁尼生吐司」，主打以檸檬融合白酒馬丁尼，推出專屬成人的「大人味」生吐司，一上市就引起熱烈關注，網友紛紛留言表示「哪時候開賣，我一定要買」、「檸檬配上白酒也太吸引人」。

如果你也是還沒嘗試過生吐司的民眾，下次不妨換換口味，嚐嚐這個紅遍日本大街小巷的「生吐司」到底魅力何在！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》