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告白趁七夕！點睛品直球對決 林曉同文青童趣
夏日戀曲溫度最高的七夕即將到來，告白趁現在！點睛品於七夕前夕推出Love Décodé 「愛情密語」一系列愛心圖案的造型新品，能明確表達說不出口的千言萬語。台灣設計師林曉同珠寶則以溫潤恆常的玉石創作為充滿童趣和幸福感的青鳥，守護心中恆常久遠的真愛。
點睛品一系列吊墜結合愛心圖騰與船錨，例如串心之錨吊墜以及定情之錨吊墜，象徵著戀人找到了彼此之後彷彿在茫茫人海之中定錨，不再浮浮沉沉，成為彼此的依靠。紙飛機頸鍊遠看像是立體的愛心，其實是一架愛心造型的紙飛機，上頭刻滿了Love is in the Air（愛無所不在），猶如向對方傳遞心意。典雅杯子頸鍊與心愛杯子頸鍊，則透過中文諧音的巧思，把杯子跟「一輩子」做了連結，戴上這條頸鍊彷彿就將與愛人相守一輩子的甜蜜承諾隨身配戴。
「任何珠寶的誕生都是為了紀念一件有意義的事情」，林曉同設計師珠寶經典「隨玉而安」系列，以東方人最鍾愛的玉石結合代童話故事中表幸福的青鳥推出「幸福青鳥」之作，今年更於七夕前推出全新的手指鍊戒，提供在項鍊、耳墜、手鍊、手鐲之外的新選擇，讓靈巧生動的玉石青鳥陪伴愛人「隨玉而安」。
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