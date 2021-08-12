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打造奢華五感體驗！香奈兒金燦系列推頸胸霜、修護霜

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
香奈兒新推出奢華金燦彈力頸胸霜（左）、奢華精質重生修護霜（右）。圖／香奈兒提供
香奈兒新推出奢華金燦彈力頸胸霜（左）、奢華精質重生修護霜（右）。圖／香奈兒提供

在略顯煩悶的時候，女人更要懂得愛自己，為自己創造五感保養的儀式感，香奈兒從1927年就首創保養系列，香奈兒女士認為，風格必須一致性，從服裝、珠寶到香水、保養等，鼓勵女人更了解自我，創造幸福感，並創造無可比擬的風格。香奈兒奢華金燦系列，來自實驗室的專業知識結晶，從臉部延伸到身體，全新推出香奈兒奢華金燦彈力頸胸霜，並將香奈兒奢華精質重生乳全新升級，改款為奢華精質重生修護霜，提供女性最完美的保養體驗。

從2006年推出的香奈兒奢華金燦系列，始終在實驗室的專業知識下，不停進化與加入最新科技，全新的香奈兒奢華金燦彈力頸胸霜，讓體驗延伸至美體，當接觸到肌膚時，乳霜轉化觸感清新，快速滲入肌膚，在滋潤與清爽間找到平衡點，含有高濃度的天然乳油、油質精華，讓頸胸肌膚散發完美光澤。

彈力頸胸霜中加入五月梵尼蘭萃取，為肌膚增添抗老活性能量，以及五月梵尼蘭水精華、花朵冷萃精華，讓肌膚澎潤。每日洗澡後，將乳霜先放在手心溫熱，塗抹在頸部、前胸與胸部上，進行按捏動作，也可針對身體較乾燥的肌膚，加強按摩滋潤，讓肌膚增加保水度，煥活青春活力。

之前許多人愛用的香奈兒奢華精質重生乳霜，也全新升級為香奈兒奢華精質重生修護霜，研究團隊更深入五月梵尼蘭活性與培植，發現在不同生命階段的五月梵尼蘭，都能為肌膚開發不同功效。

從開花其中，將乾燥花浸泡植物油中，可取得冷萃精華，搭配新鮮花朵原液，讓肌膚抵抗外界壓力；未成熟的果實中可萃取出天然活萃，成熟果實中可萃取出五月梵尼蘭水精華、五月梵尼蘭 PFA，提升肌膚活力與賦活能量，各種成分交織成的奢華精質重生修護霜，讓肌膚提前對抗老化。

使用賞也能充滿儀式感，可薄擦或當成面膜厚敷，白日與夜晚均能使用，使用時可先在手掌溫熱，再與臉上按摩加速吸收，最後還能將手掌搓熱，覆蓋於臉上深呼吸，感受奢華精質重生修護霜的迷人香氣，讓保養儀式更為完整。

香奈兒奢華金燦彈力頸胸霜／150g／9,800元。圖／香奈兒提供
香奈兒奢華金燦彈力頸胸霜／150g／9,800元。圖／香奈兒提供
香奈兒奢華精質重生修護霜／50g／14,000元。圖／香奈兒提供
香奈兒奢華精質重生修護霜／50g／14,000元。圖／香奈兒提供
香奈兒奢華金燦彈力頸胸霜／150g／9,800元。圖／香奈兒提供
香奈兒奢華金燦彈力頸胸霜／150g／9,800元。圖／香奈兒提供
香奈兒奢華精質重生修護霜／50g／14,000元。圖／香奈兒提供
香奈兒奢華精質重生修護霜／50g／14,000元。圖／香奈兒提供

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