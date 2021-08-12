香奈兒J12機芯再進化！搭載新尺寸CALIBER 12.2登場

2年前，為迎接香奈兒（CHANEL）的經典J12腕表20週年，香奈兒推出全新J12自動腕表，搭載由品牌投資的瑞士全新製表廠 Kenissi專為香奈兒所設計與研發的Caliber 12.1自動上鍊機械機芯。今年，香奈兒隆重推出全新J12 Caliber 12.2機芯腕表Edition 1，搭載香奈兒專為33毫米尺寸J12腕表開發的全新機芯，讓不同尺寸的手腕也能配戴自動上鍊的機械機芯。

不同尺寸的機芯並非照縮小燈般將原本機芯縮小即可；為了研發及生產Caliber 12.2機芯， Kenissi機芯廠以專為香奈兒獨家開發的卓越技術，除了174顆零組件皆需縮小尺寸，還需重新塑造及定位。Caliber 12.2保有與Caliber 12.1相同的精準可靠，包含提供動力儲存50小時，同時具COSC（瑞士官方天文台測試組織）認證及5年全球保固品質保證。