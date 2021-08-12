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香奈兒J12機芯再進化！搭載新尺寸CALIBER 12.2登場

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
J12 Caliber 12.2機芯白色自動腕表-Edition 1，35萬4,000元，限量發行555只。圖／香奈兒提供
J12 Caliber 12.2機芯白色自動腕表-Edition 1，35萬4,000元，限量發行555只。圖／香奈兒提供

2年前，為迎接香奈兒（CHANEL）的經典J12腕表20週年，香奈兒推出全新J12自動腕表，搭載由品牌投資的瑞士全新製表廠 Kenissi專為香奈兒所設計與研發的Caliber 12.1自動上鍊機械機芯。今年，香奈兒隆重推出全新J12 Caliber 12.2機芯腕表Edition 1，搭載香奈兒專為33毫米尺寸J12腕表開發的全新機芯，讓不同尺寸的手腕也能配戴自動上鍊的機械機芯。

不同尺寸的機芯並非照縮小燈般將原本機芯縮小即可；為了研發及生產Caliber 12.2機芯， Kenissi機芯廠以專為香奈兒獨家開發的卓越技術，除了174顆零組件皆需縮小尺寸，還需重新塑造及定位。Caliber 12.2保有與Caliber 12.1相同的精準可靠，包含提供動力儲存50小時，同時具COSC（瑞士官方天文台測試組織）認證及5年全球保固品質保證。

而首枚搭載Caliber 12.2機芯的J12腕表Edition 1，二款作品分別飾以黑漆與白漆面盤，以單一配色（Tone on Tone）獨特概念，運用同色系長階梯形切割藍寶石水晶表圈搭配鑽石表冠，各限量發行555只。承襲品牌時計內外皆美的美學精神，與搭載Caliber 12.1機芯的J12相同，Caliber 12.2也可透過藍寶石水晶表背欣賞機芯的運轉，細膩的拋光及裝飾皆為香奈兒腕表創意工室總監Arnaud Chastaingt設計打造，如同Caliber 12.1機芯，具備完美圓形結構為品牌高級製表的經典標誌。

J12 Caliber 12.2機芯白色自動腕表-Edition 1，35萬4,000元，限量發行555只。圖／香奈兒提供
J12 Caliber 12.2機芯白色自動腕表-Edition 1，35萬4,000元，限量發行555只。圖／香奈兒提供
J12 Caliber 12.2機芯黑色自動腕表-Edition 1，35萬4,000元，限量發行555只。圖／香奈兒提供
J12 Caliber 12.2機芯黑色自動腕表-Edition 1，35萬4,000元，限量發行555只。圖／香奈兒提供
J12 Caliber 12.2機芯自動腕表Edition 1，搭載全新尺寸的新機芯。圖／香奈兒提供
J12 Caliber 12.2機芯自動腕表Edition 1，搭載全新尺寸的新機芯。圖／香奈兒提供
J12 Caliber 12.2機芯白色自動腕表Edition 1，搭載全新尺寸的新機芯。圖／香奈兒提供
J12 Caliber 12.2機芯白色自動腕表Edition 1，搭載全新尺寸的新機芯。圖／香奈兒提供
J12 Caliber 12.2機芯黑色自動腕表-Edition 1，35萬4,000元，限量發行555只。圖／香奈兒提供
J12 Caliber 12.2機芯黑色自動腕表-Edition 1，35萬4,000元，限量發行555只。圖／香奈兒提供

香奈兒 腕表 品牌

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