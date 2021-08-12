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巴黎官網限定款 台灣也能買到Chloé蜜糖橘色人氣包

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
因應七夕情人節，Chloé在台灣推出巴黎官網限定的蜜糖橘Woody托特包。圖／Chloé提供
因應七夕情人節，Chloé在台灣推出巴黎官網限定的蜜糖橘Woody托特包。圖／Chloé提供

七夕送禮既甜蜜又讓人苦惱，在那麼多七夕相關商品中，到底怎麼挑選才不會出錯？當你有這樣的疑問時，「限定」這兩個關鍵字，絕對很值得參考。時尚品牌Chloé之前在巴黎官網推出限定的蜜糖橘Woody托特包，溫暖百搭的色調可惜台灣買不到。現在因應七夕佳節，特別在Chloé全台實體專門店販售，如此難得，相信就是對另一半表達心意的最佳機會。

Woody托特包沿用品牌經典Woody便鞋Logo織帶作為設計重點，再加上採用不易汙損的防潑水雙色帆布製作，搭配皮革飾邊，實用又好搭的特性讓它在一推出後就成為Chloé明星商品之一。尺寸共有小、中、大三種，小型款還有搭配可拆卸的肩背帶設計，而中、大型的提把也可以直接上肩，非常方便。這次推出限定的蜜糖橘色，更顯亮眼俏皮。

除了限定色之外，這次同步上市的還有咖啡色與深藍色小型肩背帶款托特包。

因應七夕情人節，Chloé在台灣推出巴黎官網限定的蜜糖橘Woody托特包。圖／Chloé提供
因應七夕情人節，Chloé在台灣推出巴黎官網限定的蜜糖橘Woody托特包。圖／Chloé提供
Woody咖啡色肩帶款小型托特包，30,600元。圖／Chloé提供
Woody咖啡色肩帶款小型托特包，30,600元。圖／Chloé提供
Woody深藍色肩帶款小型托特包，30,600元。圖／Chloé提供
Woody深藍色肩帶款小型托特包，30,600元。圖／Chloé提供
Woody托特包沿用品牌經典Woody便鞋Logo織帶作為設計重點，再加上採用不易汙損的防潑水雙色帆布製作，搭配皮革飾邊，實用又好搭的特性讓它在一推出後就成為Chloé明星商品之一。圖／Chloé提供
Woody托特包沿用品牌經典Woody便鞋Logo織帶作為設計重點，再加上採用不易汙損的防潑水雙色帆布製作，搭配皮革飾邊，實用又好搭的特性讓它在一推出後就成為Chloé明星商品之一。圖／Chloé提供
因應七夕情人節，Chloé在台灣推出巴黎官網限定的蜜糖橘Woody托特包。圖／Chloé提供
因應七夕情人節，Chloé在台灣推出巴黎官網限定的蜜糖橘Woody托特包。圖／Chloé提供

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