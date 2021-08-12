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卡地亞美洲豹登自由廣場！SOGO復興店訂製金箔壁畫絕美

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
TAIPEI SOGO BR4專賣店內的美洲豹訂製金箔壁畫。圖／卡地亞提供
TAIPEI SOGO BR4專賣店內的美洲豹訂製金箔壁畫。圖／卡地亞提供

如果將生活化作可口的香檳，走進去就能感受到清新、年輕的法式甜美氣息。卡地亞（CARTIER）SOGO復興館專賣店將於8月20日全新開幕，總共近50坪的嶄新空間，專賣店內擁有全台首座生活擺件及香水牆，以充滿法式情調的「香檳概念」貫穿整體設計細節，創造嶄新舒適的購物氛圍。

外牆採用義大利進口頂級白色大理石，裝飾3款卡地亞獨特的王室徽章裝飾。入門高4米的主燈飾來自義大利手工製造品牌Melogranoblu當代摩登的設計，以特殊工藝和悠久傳統手工製作，呈現明亮活潑的氛圍。其中一面牆上的美洲豹金箔壁畫，是巴黎繪畫藝術工坊ULGADOR專為台灣所訂製的，融合卡地亞經典具象的美洲豹身影與身後的台北著名歷史地標中正紀念堂自由廣場牌樓。

而許多饒富古典風味的織品也為細節增添精緻品味：FEMININE AREA精緻簡約及現代優雅的Casamance緹花面料屏風，VIP鑑賞室整體以大膽獨特的絲綢與錦鍛織物，營造出優雅奢華質感。而全台首座生活擺件及香水牆，將於開幕後推出全新Les Né cessaires à Parfum香水盒系列，以卡地亞於20世紀初推出的化妝盒為造型靈感，須經超過7項的複雜工序，裝飾細緻鏤空鐫刻與精美琺瑯或真漆，搭配專門研發的磁吸裝裝置，能夠容納卡地亞各款30毫升補充裝香水，適合日常隨身使用。卡地亞也為此香水盒提供鐫刻文字或個性化紅盒燙印服務。

TAIPEI SOGO BR4專賣店入口處。圖／卡地亞提供
TAIPEI SOGO BR4專賣店入口處。圖／卡地亞提供
TAIPEI SOGO BR4專賣店外觀。圖／卡地亞提供
TAIPEI SOGO BR4專賣店外觀。圖／卡地亞提供
TAIPEI SOGO BR4專賣店內的VIP鑑賞室提供貼心訂製的行動充電裝置小圓桌。圖／卡地亞提供
TAIPEI SOGO BR4專賣店內的VIP鑑賞室提供貼心訂製的行動充電裝置小圓桌。圖／卡地亞提供
Nécessaires à Parfum鋁製真漆香水盒深藍色圓點款，25,500元。圖／卡地亞提供
Nécessaires à Parfum鋁製真漆香水盒深藍色圓點款，25,500元。圖／卡地亞提供
Nécessaires à Parfum鋁製香水盒金色條紋款，約14,600元。圖／卡地亞提供
Nécessaires à Parfum鋁製香水盒金色條紋款，約14,600元。圖／卡地亞提供
卡地亞SOGO復興館專賣店以新概念重新開幕。圖／卡地亞提供
卡地亞SOGO復興館專賣店以新概念重新開幕。圖／卡地亞提供
Nécessaires à Parfum鋁製真漆香水盒深綠色窗花幾何款，25,500元。圖／卡地亞提供
Nécessaires à Parfum鋁製真漆香水盒深綠色窗花幾何款，25,500元。圖／卡地亞提供
Nécessaires à Parfum鋁製香水盒銀色條紋款，約14,600元。圖／卡地亞提供
Nécessaires à Parfum鋁製香水盒銀色條紋款，約14,600元。圖／卡地亞提供
卡地亞推出全新Nécessaires à Parfum日常隨身香水盒。圖／卡地亞提供
卡地亞推出全新Nécessaires à Parfum日常隨身香水盒。圖／卡地亞提供
卡地亞推出全新Nécessaires à Parfum日常隨身香水盒。圖／卡地亞提供
卡地亞推出全新Nécessaires à Parfum日常隨身香水盒。圖／卡地亞提供

義大利 美洲豹

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