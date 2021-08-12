卡地亞美洲豹登自由廣場！SOGO復興店訂製金箔壁畫絕美

如果將生活化作可口的香檳，走進去就能感受到清新、年輕的法式甜美氣息。卡地亞（CARTIER）SOGO復興館專賣店將於8月20日全新開幕，總共近50坪的嶄新空間，專賣店內擁有全台首座生活擺件及香水牆，以充滿法式情調的「香檳概念」貫穿整體設計細節，創造嶄新舒適的購物氛圍。

外牆採用義大利進口頂級白色大理石，裝飾3款卡地亞獨特的王室徽章裝飾。入門高4米的主燈飾來自義大利手工製造品牌Melogranoblu當代摩登的設計，以特殊工藝和悠久傳統手工製作，呈現明亮活潑的氛圍。其中一面牆上的美洲豹金箔壁畫，是巴黎繪畫藝術工坊ULGADOR專為台灣所訂製的，融合卡地亞經典具象的美洲豹身影與身後的台北著名歷史地標中正紀念堂自由廣場牌樓。