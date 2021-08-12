梅西轉會大巴黎 先穿DIOR海軍藍西裝帥一波

這幾天足球迷們最熱烈討論的話題絕對就是阿根廷球王梅西（Lionel Messi）吿別效力了21年的巴塞隆納，轉會巴黎聖日耳曼足球俱樂部（Paris Saint-Germain Football Club，簡稱大巴黎）了！這次的轉會雖然起因於球員與俱樂部雙方薪資需求無法互相配合，但也算是好聚好散。而梅西的到來，除了讓大巴黎球衣賣到缺貨外，他自己在簽約儀式中的穿搭，也展現出越趨成熟的時尚品味。

梅西的穿搭向來低調簡單，11日他以一身海軍藍西裝現身巴黎參加與大巴黎的簽約儀式，這件西裝出自法國時尚品牌DIOR，經典剪裁的海軍藍初剪羊毛單排扣西裝配長褲，搭配白色棉府綢襯衫與Oblique海軍藍緹花絲綢領帶，整體看來非常優雅清爽。

DIOR在男裝創意總監Kim Jones入主品牌後為男士風格帶來嶄新樣貌，以高級訂製服的精湛工藝宣示正裝新紀元。他帶來的變化包括標誌性結構肩線、提高腰線、放寬外套翻領與襯衫領口，賦予輕盈流動的優雅輪廓，以聚焦精緻細膩的剪裁手法展現品牌核心價值。梅西穿著的海軍藍羊毛西裝採單排雙鈕扣設計，搭配切口領與手工縫紉扣眼、精準打褶和背部開口，專屬條紋布襯裏飾以典藏 CD 字母緹花，為西裝注入細節魅力。