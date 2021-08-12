快訊

直播／高端開打、52萬劑AZ疫苗將抵台 指揮中心下午2時說明

東奧選手經濟艙風暴 體育署長張少熙確定走人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

自煮族搶便宜！新光三越A9改裝出清上萬件家用品3折起

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
新光三越台北信義新天地A9 4樓、5樓即將封館將改裝，8月12日起至8月26日推出舉辦「家庭用品改裝出清」，上萬件商品3折起。圖／新光三越提供
新光三越台北信義新天地A9 4樓、5樓即將封館將改裝，8月12日起至8月26日推出舉辦「家庭用品改裝出清」，上萬件商品3折起。圖／新光三越提供

趁百貨改裝出清，以超值價入手欲望清單或為家電汰舊換新最好的時機。新光三越台北信義新天地A9 4樓、5樓即將封館改裝，8月12日起至8月26日推出「家庭用品改裝出清」，匯集DYSON、德國百靈、飛利浦、伊萊克斯、Panasonic、OSIM、BOSCH等超過50個國際品牌、上萬件商品破盤價3折起。

防疫期間民眾在家自煮頻率大增，「自煮族」也讓百貨廚房家電及鍋具銷售量成長2成。新光三越台北信義新天地A9家電樓層改裝出清項目，包括廚房最佳助手氣炸鍋3.2折、氣泡水機3千元有找，洗碗機展示機通通低於7折出售。

飛利浦推出「歐洲製家庭號氣炸鍋」原價15,288元，3.2折特價5,000元；恆隆行推出Sodastream Spirir氣泡水機(福利品)，5.8折後2,590元就可入手帶回家；飛利浦Latte GO全自動咖啡機原價54,900元，4.9折出清價26,900元、限量5台。維持家庭和諧煮夫煮婦必備的洗碗機，BOSCH獨立式洗碗機原價52,000元，特價39,000元；伊萊克斯Electrolux展示品7折，洗碗機最便宜25,200元就能購入。

入手改裝出清必搶的還有「展示品」，品牌為了不增加物流、庫存負擔，都會以近乎成本的價格，將展示品以優惠價格做販售，Dyson V11吸塵器展示機原價28,900元，6.2折特價17,999元，另外OSIM、TOKUYO、喬山按摩椅等展示品5折起。

另外，位於新光三越信義A11 2樓的女鞋區即日起至8月20日也做改裝出清，千雙鞋款5折起優惠，STEVE MADDEN推出指定鞋款兩雙3千元；AS方頭低跟鞋、LA MODE好穿好走娃娃鞋、巴西果凍香香鞋melissa，還有Lewis Walt經典優雅的芭蕾圓頭鞋，通通6折起。

VINCE CAMUTO休閒厚底涼鞋、Fair Lady編織涼鞋、Keelyn Ann氣質尖頭低跟涼鞋買一送一；西班牙手工草編鞋品牌gaimo精選鞋款399起，還有ASH全面下殺3折起。

品牌 氣炸鍋

延伸閱讀

北市新光三越A8確診足跡曝 黃珊珊：2確診者一起去B1

5米高甜甜圈巨塔！新光三越「甜甜圈花園」藝術展甜度滿載

新光三越A8出現確診者足跡 地下1樓停業清消一天

新光三越A8也傳確診足跡 今晚緊急大規模清消

相關新聞

告白趁七夕！點睛品直球對決 林曉同文青童趣

夏日戀曲溫度最高的七夕即將到來，告白趁現在！點睛品於七夕前夕推出Love Décodé 「愛情密語」一系列愛心圖案的造型...

印度風情雲端直送 Airbnb推寶萊塢線上體驗盛典

全球多元旅宿平台 Airbnb 宣布推出為期十天的寶萊塢線上體驗慶典，全球旅客無須出門就可以一探寶萊塢電影工業大銀幕背後...

打造奢華五感體驗！香奈兒金燦系列推頸胸霜、修護霜

在略顯煩悶的時候，女人更要懂得愛自己，為自己創造五感保養的儀式感，香奈兒從1927年就首創保養系列，香奈兒女士認為，風格...

香奈兒J12機芯再進化！搭載新尺寸CALIBER 12.2登場

2年前，為迎接香奈兒（CHANEL）的經典J12腕表20週年，香奈兒推出全新J12自動腕表，搭載由品牌投資的瑞士全新製表...

告五人「贊聲」 全新渡假系調酒Safari Club微醺登場

金車集團繼2020年中推出噶瑪蘭調酒Kavalan Bar Cocktail之後，再宣布推出全新調酒品牌「Safari ...

巴黎官網限定款 台灣也能買到Chloé蜜糖橘色人氣包

七夕送禮既甜蜜又讓人苦惱，在那麼多七夕相關商品中，到底怎麼挑選才不會出錯？當你有這樣的疑問時，「限定」這兩個關鍵字，絕對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。