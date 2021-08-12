自煮族搶便宜！新光三越A9改裝出清上萬件家用品3折起

趁百貨改裝出清，以超值價入手欲望清單或為家電汰舊換新最好的時機。新光三越台北信義新天地A9 4樓、5樓即將封館改裝，8月12日起至8月26日推出「家庭用品改裝出清」，匯集DYSON、德國百靈、飛利浦、伊萊克斯、Panasonic、OSIM、BOSCH等超過50個國際品牌、上萬件商品破盤價3折起。

防疫期間民眾在家自煮頻率大增，「自煮族」也讓百貨廚房家電及鍋具銷售量成長2成。新光三越台北信義新天地A9家電樓層改裝出清項目，包括廚房最佳助手氣炸鍋3.2折、氣泡水機3千元有找，洗碗機展示機通通低於7折出售。

飛利浦推出「歐洲製家庭號氣炸鍋」原價15,288元，3.2折特價5,000元；恆隆行推出Sodastream Spirir氣泡水機(福利品)，5.8折後2,590元就可入手帶回家；飛利浦Latte GO全自動咖啡機原價54,900元，4.9折出清價26,900元、限量5台。維持家庭和諧煮夫煮婦必備的洗碗機，BOSCH獨立式洗碗機原價52,000元，特價39,000元；伊萊克斯Electrolux展示品7折，洗碗機最便宜25,200元就能購入。

入手改裝出清必搶的還有「展示品」，品牌為了不增加物流、庫存負擔，都會以近乎成本的價格，將展示品以優惠價格做販售，Dyson V11吸塵器展示機原價28,900元，6.2折特價17,999元，另外OSIM、TOKUYO、喬山按摩椅等展示品5折起。

另外，位於新光三越信義A11 2樓的女鞋區即日起至8月20日也做改裝出清，千雙鞋款5折起優惠，STEVE MADDEN推出指定鞋款兩雙3千元；AS方頭低跟鞋、LA MODE好穿好走娃娃鞋、巴西果凍香香鞋melissa，還有Lewis Walt經典優雅的芭蕾圓頭鞋，通通6折起。

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