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讓申敏兒美到自己害羞笑 「瑪莉珍鞋」喚起你的少女心

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
今年秋冬，許多時尚品牌也都推出了新款的瑪莉珍鞋，結合各種材質裝飾與不同面料、跟高，讓這款鞋有了更多變化。圖／品牌提供、摘自IG與官網
今年秋冬，許多時尚品牌也都推出了新款的瑪莉珍鞋，結合各種材質裝飾與不同面料、跟高，讓這款鞋有了更多變化。圖／品牌提供、摘自IG與官網

講到各種鞋類的命名，相信很多對時尚大有研究的女性消費者一定如數家珍，但要說到讓普羅大眾都能一秒馬上辨別出的款式，數量可就不是那麼多，其中「瑪莉珍鞋」就是非常有特色及代表性的一種鞋款。這種在腳背以繫帶釦飾裝飾的鞋，名字出自20世紀初美國漫畫《Buster Brown》中的女主角Mary Jane，她在漫畫中標誌性的穿搭就是要配上這種鞋，也讓鞋子延伸出復古又俏皮的形象。

今年秋冬，許多時尚品牌也都推出了新款的瑪莉珍鞋，結合各種材質裝飾與不同面料、跟高，讓這款鞋有了更多變化。像是Roger Vivier的Tres Vivier鑽扣絲絨瑪莉珍鞋，就是從經典設計Belle Vivier系列汲取靈感，鞋身以天鵝絨手工製成，質感柔軟優雅，配以標誌性金屬扣，簡約迷人。韓星申敏兒最近也在IG秀出自己穿上Tres Vivier鑽扣絲絨瑪莉珍鞋的造型，搭配率性俐落的褲裝也別有一番風情。其他還有毛呢、漆皮面料款式可選擇。

而瑪莉珍鞋強烈的少女感，恰好也是MIU MIU品牌最大特色，本季推出的平底雙色瑪莉珍鞋既甜美又不失個性。品牌把漆皮芭蕾舞雙色鞋身與金屬鍊條和經典珍珠元素結合，非常典雅復古又百搭，圓中帶方的鞋頭，更帶點中性色彩。

Christian Louboutin秋冬則是用糖果色來呈現雙扣帶瑪莉珍鞋，流露濃濃90年代少女氣息。特別的是方形鞋跟採用獨特有機玻璃水鑽製作，每顆水鑽皆由工匠手工鑲嵌。本季也增添多款平底與低跟設計，讓不擅長駕馭太高度鞋跟的人也能穿得舒適有型。

Roger Vivier Tres Vivier漆亮皮鑽扣瑪莉珍鞋，46,200。圖／迪生提供
Roger Vivier Tres Vivier漆亮皮鑽扣瑪莉珍鞋，46,200。圖／迪生提供
Roger Vivier Tres Vivier深藍絲絨鑽扣瑪莉珍鞋，46,200。圖／迪生提供
Roger Vivier Tres Vivier深藍絲絨鑽扣瑪莉珍鞋，46,200。圖／迪生提供
Christian Louboutin秋冬則是用糖果色來呈現雙扣帶瑪莉珍鞋，流露濃濃90年代少女氣息。圖／Christian Louboutin提供
Christian Louboutin秋冬則是用糖果色來呈現雙扣帶瑪莉珍鞋，流露濃濃90年代少女氣息。圖／Christian Louboutin提供
Roger Vivier Tres Vivier深藍絲絨鑽扣瑪莉珍鞋，46,200。圖／迪生提供
Roger Vivier Tres Vivier深藍絲絨鑽扣瑪莉珍鞋，46,200。圖／迪生提供
申敏兒最近也在IG秀出自己穿上Tres Vivier鑽扣絲絨瑪莉珍鞋的造型，搭配率性俐落的褲裝也別有一番風情。圖／摘自IG
申敏兒最近也在IG秀出自己穿上Tres Vivier鑽扣絲絨瑪莉珍鞋的造型，搭配率性俐落的褲裝也別有一番風情。圖／摘自IG
漆皮芭蕾舞鞋，29,000元。圖／摘自MIU MIU官網
漆皮芭蕾舞鞋，29,000元。圖／摘自MIU MIU官網
Christian Louboutin秋冬則是用糖果色來呈現雙扣帶瑪莉珍鞋，流露濃濃90年代少女氣息。圖／Christian Louboutin提供
Christian Louboutin秋冬則是用糖果色來呈現雙扣帶瑪莉珍鞋，流露濃濃90年代少女氣息。圖／Christian Louboutin提供
漆皮芭蕾舞鞋，29,000元。圖／摘自MIU MIU官網
漆皮芭蕾舞鞋，29,000元。圖／摘自MIU MIU官網
Roger Vivier Tres Vivier毛呢鑽扣瑪莉珍鞋，46,200。圖／迪生提供
Roger Vivier Tres Vivier毛呢鑽扣瑪莉珍鞋，46,200。圖／迪生提供
方形鞋跟採用獨特有機玻璃水鑽製作，每顆水鑽皆由工匠手工鑲嵌。圖／Christian Louboutin提供
方形鞋跟採用獨特有機玻璃水鑽製作，每顆水鑽皆由工匠手工鑲嵌。圖／Christian Louboutin提供

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