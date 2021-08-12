ASTRO回歸！車銀優秀萌照 卡地亞手表、兔子項鍊來搶鏡

韓國男團「ASTRO」回歸、推出第8張迷你專輯「SWITCH ON」成為近期韓流焦點話題。而跨足戲劇成績不俗的「臉蛋天才」車銀優在IG分享他們上韓綜宣傳的穿搭後台照，鮮黃的針織衫配短褲展現青春活潑的氣質。不過為整體造型畫龍點睛，提高整體時尚魅力的，則是手上的卡地亞（CARTIER）腕表和脖子上充滿童趣的可愛兔子項鍊。

車銀優配戴的卡地亞腕表是經典的坦克系列中最入門的TANK SOLO系列，具備可以自由拆換表帶的設計，年輕活潑。而翹提活潑的金屬兔子項鍊，則是來自韓國新銳設計師品牌BUNNY MON AMOUR，是一對好友Mia和 Kayla設計師一起創立的新品牌，車銀優配戴的是招牌的Electro Bunny 項鍊，有各種不同的顏色可選擇，可搭配金色或銀色的鍊子配戴，定價約105美元。 車銀優配戴卡地亞Tank Solo腕表。圖／取自IG @eunwo.o_c 車銀優的兔子項鍊來自韓國的新銳設計師品牌Bunny Mon Amour。圖／取自IG @bunny_mon_amour 卡地亞Tank Solo玫瑰金配精鋼自動腕表超大型款，約26萬2,000元。圖／卡地亞提供 車銀優配戴卡地亞Tank Solo腕表。圖／取自IG @eunwo.o_c 卡地亞Tank Solo玫瑰金配精鋼自動腕表超大型款，約26萬2,000元。圖／卡地亞提供 車銀優配戴卡地亞Tank Solo腕表。圖／取自IG @eunwo.o_c 車銀優配戴卡地亞Tank Solo腕表。圖／取自IG @eunwo.o_c 卡地亞Tank Solo玫瑰金配精鋼自動腕表超大型款，約26萬2,000元。圖／卡地亞提供 車銀優的兔子項鍊來自韓國的新銳設計師品牌Bunny Mon Amour。圖／取自IG @bunny_mon_amour 車銀優配戴卡地亞Tank Solo腕表。圖／取自IG @eunwo.o_c 卡地亞Tank Solo玫瑰金配精鋼自動腕表超大型款，約26萬2,000元。圖／卡地亞提供