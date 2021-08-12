七夕限時浪漫放閃 Dyson幫你送上告白氣球玫瑰花禮盒

迎接疫情警戒降級後的首個七夕情人節，可得把握這個可以盡情示愛的甜蜜節日，打造更多浪漫可能性。Dyson今年七夕特別推出限時浪漫放閃活動「告白氣球 玫瑰花禮盒」，氣球上還能消費者印製客製化浪漫文字，自即日起至8月15日止，凡於Dyson全台百貨專櫃、指定實體通路、Dyson官方網站、momo購物網等指定網路購物通路訂購Dyson指定美髮系列商品，即可獲得Dyson限量告白氣球玫瑰花禮盒兌換碼，於8月31日前至指定活動頁面輸入兌換碼，即可獲得限量客製化告白氣球玫瑰花禮盒乙盒。

因應即將到來的情人節，Dyson全台百貨專櫃、官方購物商城皆推出不同加碼購物優惠，像是Dyson Airwrap造型器奢華紫官網售價現省3,000元，Dyson Airwrap造型器長型髮捲版官網訂購另贈20mm長髮捲、專用旅行包、軟質順髮梳等市值8,100元豪華贈品，趕快把握機會下訂，為另一半創造最難忘的浪漫心意。 Dyson限時浪漫放閃，推出2021七夕告白氣球玫瑰花禮盒。圖／Dyson提供 Dyson Supersonic吹風機全新推出「抗毛躁吹嘴」，並成為標準配件之一，全新組合建議售價為14,600元。圖／Dyson提供