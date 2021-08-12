要搶要快！38度金高問市20年 首度釋出單一酒廠紀念酒

38度金門高粱酒上市20週年，金門酒廠首度限量釋出38度「單一酒廠紀念酒」，援用大家所熟悉的威士忌「Single Malt（單一酒廠）」概念，每瓶都只選用100%來自「同一家蒸餾酒廠」所釀造的酒來灌裝，讓消費者品嚐到截然不同蒸餾酒廠所生產的38度金門高粱酒特色。

金門酒廠旗下擁有「金城廠」、「金寧廠」兩個蒸餾酒廠，現市售多數的金門高粱酒，都是採用兩廠的酒體混調而成，38度金門高粱酒也不例外。

為慶祝38度金門高粱酒上市20週年，金門酒廠特別首次將兩個蒸餾酒廠的酒分開，凸顯各別蒸餾酒廠的獨特風味及特色，首度釋出二款「38度單一酒廠紀念酒」。

其中「38度單一酒廠——金城廠」，酒香氣細緻馥郁，具烏梅、天然糧曲與熱帶水果等複合香氣，口感紮實且尾韻悠長。「38度單一酒廠——金寧廠」，香氣清雅，彷彿柑橘蜜、梅子、水梨般的爽淨，入口綿甜醇和，些微果酸帶一點澀感，酸澀平衡、落口甘美，尾韻甘順淨爽。兩個酒款在口感上完全顛覆傳統的38度金門高粱酒，帶給消費者有別於過去的品飲樂趣。

除了造福酒饕，為了讓更多年輕消費族群認識38度金門高粱酒，金門酒廠、味丹企業與悠遊卡公司共同攜手，聯合推出「38度金門高粱酒——3D酒瓶造型悠遊卡」，將金高經典酒瓶等比例縮小成迷你3D款，連酒瓶中的液體，都仿真如美味酒液，擬真度100%的神複製，讓人直呼「太古錐」。

3D酒瓶造型悠遊卡數量有限，搭配兩款「38度單一酒廠紀念酒」，僅在「38度金門高粱酒20週年紀念禮盒」中限量釋出。禮盒內容包括兩款分別來自金城廠與金寧廠的「38度單一酒廠紀念酒」600毫升各乙瓶（每瓶建議售價500元），以及3D酒瓶造型悠遊卡乙只（市價450元），禮盒售價為1,280元，自8月13日起於全家便利商店洽詢預購。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康