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新卡面登場！ 「麟洋Taiwan in悠遊卡」限時不限量開賣
「麟洋配」人氣與討論度爆衝，但悠遊卡公司11日公布的「麟洋Taiwan in悠遊卡」套卡卡樣卻因設計卡面過於「復古」而產生不少負評，許多民眾紛紛表示，可以安心買一卡通就好。
搶在開賣前夕，悠遊卡緊急發出通知，表示在聽見市場的聲音後，回頭與團隊討論並推出另一個版面，希望能夠挽回粉絲的心。灰底搭配奧運照的設計一改昨日的「喜帖風」，2張卡面上同樣都有2人親筆簽名，也保留聖筊插畫設計。新版獲得王齊麟、李洋電子票券唯一授權的「麟洋Taiwan in悠遊卡」套卡，同樣自8月12日上午11時起至8月16日夜間23時59分止開始在7-ELEVEN ibon、全家便利商店FamiPort、萊爾富Life-ET及OK超商等4大超商開放限時不限量開放預購，一套2張，每套350元。
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