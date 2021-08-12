避免外銷水果農藥超標遭銷毀 藥毒所推採收前先快檢

為拓展外銷通路，農委會藥毒所首次應用質譜快檢技術進行外銷果品採收前檢驗，外銷水果先檢驗後出口，確保農產品符合外銷國家的農藥殘留容許量標準後，再運輸出口，提升台灣農產品優質安全形象，成功拓展外銷通路；快檢技術不但省時，檢驗費用也由原先的4000至6000元降為800至1200元。

今年3、4月間，台灣發生兩起香蕉外銷日本，被檢出殺菌劑百克敏、第滅寧殘留，不合日本用藥規定事件，遭下架或銷毀，傷害台灣農產品外銷品質與形象；今年藥毒所的採收前檢測運用在鳳梨外銷，未來可推廣到其他水果品項。

藥毒所表示，消費者食安意識抬頭，國際間皆逐步加強農產品的農藥殘留抽檢，但各國的農藥殘留標準不同，往往造成農產品符合國內生產規範，外銷時輸出至甲國合格而乙國卻不合格的情形。因此，藥毒所進行質譜快檢把關，應用精準高效率的「農藥殘留質譜快檢技術」，可在農產品採收前完成檢驗報告，符合外銷國別農藥殘留規範再出貨，避免藥檢不合格遭退運或銷毀的損失，保障外銷業者與農友收益。

藥毒所說，農委會今年以鳳梨作為重點外銷果品，推動鳳梨輸銷日本、澳洲等地，外銷鳳梨輔導團隊在田區抽樣送質譜快檢總計84件，另推動鳳梨海外拓銷獎勵計畫，鼓勵業者於外銷前先自主送檢，每件樣品於抽樣、寄送至完成檢驗皆可於24小時內完成，並結合產區地理資訊整合管理，主要產季外銷日、澳等國皆未傳出藥檢不合格案例，有助提升台灣外銷農產品形象。

藥毒所表示，研發當今國際最快速的「農藥殘留質譜快檢」技術，並整合研發之FaPEx®農藥快速萃取及質譜人工智慧演算技術，已取得多國發明專利，第1件樣品約25分鐘取得檢驗報告，第2件樣品起，平均10分鐘內可完成1件檢驗報告，可同時檢驗我國過去3年曾監測到的198種農藥。

此外，檢驗費用也由原先4000至6000元，降至800至1200元，減少農民與業者檢驗成本近8成。目前已設置18處質譜快檢實驗室，鑒於外銷鳳梨的成功經驗可擴展至其他外銷農產品，先檢驗後出口，降低藥檢不合格退運或銷毀的風險。