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聯合報70周年慶 攜手家樂福推好康

聯合報 / 記者許玉娟／即時報導
中元節來家樂福挺好BUY，大批採買更划算。圖／家樂福提供
中元節來家樂福挺好BUY，大批採買更划算。圖／家樂福提供

今年適逢聯合報70周年慶，期許以提供更加值服務為目標，透過與通路及大型連鎖企業合作深度優惠剪好康，將生活小確幸極大化，讓讀者更有感，首先推出家樂福挺好BUY活動。

家樂福表示，一年一度的中元習俗隨著防疫降級，民眾可以更自在的外出採購。8月12日周四到8月16日下周一在聯合報頭報隨機刊登優惠券，憑券購買悅氏鮮果物語果茶組(2公升4瓶裝) 原價300元，剪報價249元；福樂營養牛乳(936毫升)原價81元，剪報價49元；萊潔醫療防護口罩系列50片(盒)兩款(不含立體型兒童口罩及活性碳口罩)，每盒原價399元，憑剪報現折20元。

家樂福在全台66家量販分店、244家樂福超市、25家JASONS超市及家樂福線上購物等，從大型賣場、社區服務到線上便利採購即時外送服務，加上家樂福超市24小時營業不打烊，為中元節帶來全方位採購享受。

中元節來家樂福挺好BUY，即使是中元節也能化身美食節，不限於只有祭拜彭湃商品，超夯地方好物也能宅家就吃的到。另外，家樂福的會員專屬活動好康不間斷，會員獨享即日起，只要每周首購單筆消費量販滿2000元、超市滿599元，就可獲得9折回饋現金折價劵。

家樂福自即日起至8月24日，單筆消費量販1599元、超市499元，即有機會抽總金額100萬現金折價劵，還有1萬個以上獎項，快來家樂福採買最划算，澎派誠意BUY平安。

中元節來家樂福挺好BUY，大批採買更划算。圖／家樂福提供
中元節來家樂福挺好BUY，大批採買更划算。圖／家樂福提供
中元節來家樂福挺好BUY，大批採買更划算。圖／家樂福提供
中元節來家樂福挺好BUY，大批採買更划算。圖／家樂福提供

家樂福 口罩

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