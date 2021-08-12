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促進觀光產業 台東縣府推「預約台東」優惠方案

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣政府為緩解疫情對觀光產業的衝擊，推出「預約台東」優惠方案，自8月14日起到9月30日止，民眾透過指定的訂房平台或直接與合法旅宿業者訂房，即可獲得台東虛擬金幣和頂級大目釋迦禮盒，還有機會抽熱氣球自由飛門票。本報資料照片
台東縣政府為緩解疫情對觀光產業的衝擊，推出「預約台東」優惠方案，自8月14日起到9月30日止，民眾透過指定的訂房平台或直接與合法旅宿業者訂房，即可獲得台東虛擬金幣和頂級大目釋迦禮盒，還有機會抽熱氣球自由飛門票。本報資料照片

台東縣政府為緩解疫情對觀光產業的衝擊，推出「預約台東」優惠方案，自8月14日起到9月30日止，民眾透過指定的訂房平台或直接與合法旅宿業者訂房，即可獲得台東虛擬金幣和頂級大目釋迦禮盒，入住時間可保留1年、限平日。還有機會抽熱氣球自由飛門票。

縣府交通及觀光發展處長余明勳表示，「預約台東」方案，民眾只要透過playEasy旅遊、雄獅、可樂、AsiaYo等網路訂房平台或直接向台東合法旅宿業者訂房，1年內平日皆可入住。住宿1晚即贈價值300元虛擬金幣3000枚和2入裝大目釋迦禮盒。

住宿2晚贈價值800元的虛擬金幣8000枚和2入裝的大目釋迦禮盒；住宿3晚贈1500元虛擬金幣15000枚和2入裝大目釋迦禮盒3盒；若連續住宿4晚，可獲得價值3000元的金幣30000枚和2入裝的大目釋迦禮盒4盒。

余明勳說，此次贈送的釋迦禮盒為台東盛產頂級大目釋迦，每顆重達700公克（近1.2台斤），民眾訂房後只需自付100元運費，即可宅配到府。金幣則可於1年內在台東各合作商家，如知名美食、網路人氣餐廳、特色伴手禮和文創商品等商家折抵消費或兌換商品。還有機會抽中價值9000元的「熱氣球自由飛」門票。

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