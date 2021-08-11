揮別三級悶日子 開放內用搶情人節商機 說通關密語有賞

疫情降級，餐廳開放內用，許多人想在七夕情人節偕另一半享用美味大餐，飯店業看準這波疫後商機，推出各項方案，豐儉由人。有業者還推出小遊戲，若能說出通關密語，可享免費續冰滴咖啡小確幸。

揮別三級警戒宅在家的極簡生活，許多人嚮往出門走走，不一定要跨縣市移動，找一家喜愛的飯店，在熟悉的城市度假放鬆身心，也是不錯選擇。

新開幕的高雄萬豪酒店推出「寵愛戀人」住宿餐飲專案，入住14坪經典客房，飯店工作人員以柔美粉嫩玫瑰花布置房間，增添浪漫氣息，小倆口還能品嘗皇饕牛排館的奢華雙人套餐，並加贈香檳、馬卡龍，用餐氣氛更迷人。

如欲增添浪漫指數，可選擇「豪情萬種」方案，升級到有米其林DNA的美享地餐廳享用精緻歐陸餐點，為戀情注入唯美情懷。享受專業布置的情人套房及隔日早餐，工作人員悉心打點每個細節，為入住者創造美妙的情人節回憶。

高雄萬豪酒店全館10家餐廳涵蓋中、西、日式等多國風味佳餚，在充滿夢幻浪漫氛圍的美享地餐廳 ，七夕情人節推「一生一世情人饗宴」，能和心愛另一半享用米其林主廚特製美饌，感受微醺幸福時光，定價1萬3140元，走奢華路線，單價不低，不少人仍捨得寵愛情人，大方訂餐。

喜愛吃鍋的小倆口可選擇京樂日本料理餐廳「夏戀の物語鍋」，雙人套餐5200 元，主廚特製現刨柴魚高湯，搭配日本黑毛 A5和牛、波士頓龍蝦、西班牙伊比利梅花肉、桂丁雞，及空運來台的海膽、北寄貝、生鮮鮑魚及鮭魚卵等珍貴食材，相當澎湃。