泰奶鹹蛋黃、糖炒芝麻！5款「特色生乳捲」甜點控必吃

蓬鬆香甜的生乳捲，一直是許多甜品愛好者的心頭好。亞尼克本次使用竹炭粉、芝麻、巧克力酥菠蘿的元素，推出「黑芝麻咔滋咔滋生乳捲」；至於以舒芙蕾鬆餅著稱的Café del SOL，首度推出生乳捲產品，品嚐得到芋泥、台灣烏龍茶、泰奶＋鹹蛋黃等不同滋味，增添生活中的幸福感受。

亞尼克此次針對中秋檔期，推出「黑芝麻咔滋咔滋生乳捲」，蛋糕體加入天然竹炭粉增添黑色光澤，內餡則是將白芝麻、黑芝麻與糖，以法式帕林內（Praliné）的手法拌炒，再與北海道奶霜融合，並且加入烘烤過的巧克力酥菠蘿，散發出濃郁的糖炒芝麻奶香與酥脆口感，每條450元。9月21日前於亞尼克YTM加入LINE@好友可享折50元優惠。

除此之外，亞尼克也因應中秋贈禮的需求，推出一口餅乾分享禮盒、焦糖奶油夾心禮盒、米蘭硬布丁、巴斯克生起司、喜Q餅、地瓜千層酥（萬里門市限定）、紫芋千層酥（中南部門市限定）等等的禮盒選擇，除了部份品項可享2盒優惠價，另外至9月21日前，還有單筆消費滿額加贈原味生乳捲的限時活動。

來自日本，擁有「福岡第一鬆餅」美譽的Café del SOL，本次首度以法國冠軍麵粉所製作的小山捲，搭配上中澤乳霜調製的內餡，推出4款各具特色的生乳捲。除了能夠直接品嚐道豐富乳香的「經典原味」外，還有混入自製芋頭餡的「芋泥」，滿足芋頭控的喜好。另外「醇厚台灣烏龍茶」則是將淺焙的烏龍茶製成法式蛋奶醬，再混合中澤奶霜，為生乳捲營造出淡雅的烏龍茶香。至於「手標泰奶鹹蛋黃」，使用了泰國高人氣的金牌手標茶製作成奶茶醬，內層再捲入鹹蛋黃奶油餡，帶來層次豐富且甜鹹交錯的滋味。