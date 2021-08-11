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Samsung Galaxy Buds2真無線藍牙耳機　超輕巧更厲害

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
Samsung Galaxy Buds2真無線藍牙耳機推出石墨黑、幻影白、橄欖綠、薰衣紫等4色。圖／三星提供
Samsung Galaxy Buds2真無線藍牙耳機推出石墨黑、幻影白、橄欖綠、薰衣紫等4色。圖／三星提供

穿戴裝置的需求持續攀升，除了智慧手表之外，隨時伴隨工作、通勤、做運動、追劇的真無線藍牙耳機也是生活中不可或缺的好幫手。在三星發表的2021下半年全新行動裝置陣容中，推出Samsung Galaxy Buds2真無線藍牙耳機，為Buds系列中最輕巧的機款，機身重量僅5g，採用動態雙驅動單體高低音揚聲器及全新機器學習解決方案，新增內建Earbud耳機適配測試功能，可針對不同人的耳型推薦最適合的耳塞，並搭載ANC主動降噪，可阻絕高達98%的背景環境噪音，並提供三階段環境音音效調整，可依照個人聆聽需求選擇最適合的環境音程。

使用者可直接於Samsung Galaxy Watch4系列表面控制Samsung Galaxy Buds2，Auto Switch自動切換也新增支援三星手表，透過登入相同三星帳號，Samsung Galaxy Buds2可於三星手機、平板、手表間自動切換播放音訊來源，生態圈串聯更完整。共推出石墨黑、幻影白、橄欖綠、薰衣紫等4色，售價149.99美元，將於8月27日起於特定市場上市，台灣上市計畫未定。

為了讓隨身攜帶的耳機能夠展露個人風格，三星也推出多樣有趣的保護殼配件，可相容於Samsung Galaxy Buds2、Galaxy Buds Pro與Galaxy Buds Live，讓消費者充分展現獨特個性。

Samsung Galaxy Buds2的耳機外觀及充電盒採用亮面設計。圖／三星提供
Samsung Galaxy Buds2的耳機外觀及充電盒採用亮面設計。圖／三星提供
Samsung Galaxy Buds2真無線藍牙耳機新增內建Earbud耳機適配測試功能，可針對個人耳型推薦最合適的耳塞選擇。圖／三星提供
Samsung Galaxy Buds2真無線藍牙耳機新增內建Earbud耳機適配測試功能，可針對個人耳型推薦最合適的耳塞選擇。圖／三星提供
Samsung Galaxy Buds2的耳機外觀及充電盒採用亮面設計。圖／三星提供
Samsung Galaxy Buds2的耳機外觀及充電盒採用亮面設計。圖／三星提供
Samsung Galaxy Buds2真無線藍牙耳機為Buds系列中最輕巧的機款，機身重量僅5g。記者王聰賢／攝影
Samsung Galaxy Buds2真無線藍牙耳機為Buds系列中最輕巧的機款，機身重量僅5g。記者王聰賢／攝影

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