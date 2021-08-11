city'super加拿大美食物產展 頂級生鮮免出國就能品嚐

因疫情期間無法出國，同時瞄準雙北開放餐廳內用所帶來的消費人潮商機，遠東百貨與city'super攜手加拿大駐台北貿易辦事處、加拿大知名休閒品牌Roots，即日起至8月26日，聯合打造今年規模最大的加拿大美食物產展，精選200款以上加拿大龍蝦、頂級牛肉、櫻桃等生鮮、以及空運來台加拿大零食、飲料，其中更有多達8成為獨家販售，迎接七夕情人節更引進多樣化的稀有加拿大冰酒、威士忌，讓民眾透過加拿大美食及美酒來共享浪漫時刻。並於板橋大遠百、遠百信義A13及台中大遠百3分店推出消費滿1,000元即有機會抽中價值近5,000元的Roots小木屋系列20吋行李箱、保溫便當以及Roots輕量傘等多種獨家好禮，憑city’super會員卡還可享有至Roots專櫃兌換200元商品抵用券等優惠。

其中，特別推薦集結數10款加拿大必買零食飲料的「加拿大享樂箱」，包括楓葉餅乾、冰酒茶、鷹嘴豆點心等，原價2,083元，特價1,770元，即日起在city’super全台7店以及遠傳friDay購物同步開賣，不出門也能免運宅配送到家。而此次加拿大展city’super更強打珍稀櫻桃、頂級海鮮及肉品，加拿大牛其美味之處在於以穀物飼養、肉質鮮嫩，同時加拿大為北美唯一執行全國牛隻標識系統的國家，也就是每頭牛都能溯源，美味更顯安心。面對即將到來的情人節也祭出頂級加拿大牛小排100g，原價300元，特價250元；首次引進來自純淨海域、全天然手工採集的「溫哥華島製鹽所 冰川雪花海鹽片」250g，售價358元，特價322元，搭配加拿大牛排最對味。另外還推薦「加拿大生凍波士頓龍蝦」500g/盒，原價1,100元，特價989元，在家也能享受頂級餐廳的美味。