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棕色調就是經典百搭！BALLY用新「老花」圖騰慶170周年
這幾年「老花」熱潮可說是持續不退，繁複的經典印花既能點綴出百搭、不過時的外觀，品牌辨識度也透過這樣的呈現方式顯得低調卻不失存在感，所以備受消費者歡迎。
義大利時尚品牌BALLY今年為了慶祝創立170周年，也推出了全新的老花系列。這次特別邀請瑞士知名設計工作室Offshore把BALLY標誌性的B字結合無限符號意象，打造出棕色主體的字母印花圖樣，雋永優雅。此系列包含女士包款、鞋款，像是今年當紅的TPU水桶包、半月包，以及牛皮平底鞋等。男性商品則有TPU腰包、TPU斜跨包等。
在材質方面，也以「可循環再利用」特性響應環保訴求，被大量使用的TPU環保材質與再生皮革替代了PVC面料，並突出實用性與機能性，在觸感、視覺效果與友善環境之間取得恰到好處的平衡。
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