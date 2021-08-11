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棕色調就是經典百搭！BALLY用新「老花」圖騰慶170周年

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
DIAMOND系列棕色印花TPU水桶包，23,200元。圖／BALLY提供
DIAMOND系列棕色印花TPU水桶包，23,200元。圖／BALLY提供

這幾年「老花」熱潮可說是持續不退，繁複的經典印花既能點綴出百搭、不過時的外觀，品牌辨識度也透過這樣的呈現方式顯得低調卻不失存在感，所以備受消費者歡迎。

義大利時尚品牌BALLY今年為了慶祝創立170周年，也推出了全新的老花系列。這次特別邀請瑞士知名設計工作室Offshore把BALLY標誌性的B字結合無限符號意象，打造出棕色主體的字母印花圖樣，雋永優雅。此系列包含女士包款、鞋款，像是今年當紅的TPU水桶包、半月包，以及牛皮平底鞋等。男性商品則有TPU腰包、TPU斜跨包等。

在材質方面，也以「可循環再利用」特性響應環保訴求，被大量使用的TPU環保材質與再生皮革替代了PVC面料，並突出實用性與機能性，在觸感、視覺效果與友善環境之間取得恰到好處的平衡。

CABANA系列印花TPU束口水桶包，34,800元。圖／BALLY提供
CABANA系列印花TPU束口水桶包，34,800元。圖／BALLY提供
BCHAIN系列印花踩腳牛皮平底鞋，24,800元。圖／BALLY提供
BCHAIN系列印花踩腳牛皮平底鞋，24,800元。圖／BALLY提供
MYTHOS系列印花TPU斜跨包，22,800元。圖／BALLY提供
MYTHOS系列印花TPU斜跨包，22,800元。圖／BALLY提供
MYTHOS系列印花TPU腰包，20,800元。圖／BALLY提供
MYTHOS系列印花TPU腰包，20,800元。圖／BALLY提供
義大利時尚品牌BALLY今年為了慶祝創立170周年，也推出了全新的老花系列。圖／BALLY提供
義大利時尚品牌BALLY今年為了慶祝創立170周年，也推出了全新的老花系列。圖／BALLY提供
義大利時尚品牌BALLY今年為了慶祝創立170周年，也推出了全新的老花系列。圖／BALLY提供
義大利時尚品牌BALLY今年為了慶祝創立170周年，也推出了全新的老花系列。圖／BALLY提供
LIFT系列印花飾縫線運動鞋，20,200元。圖／BALLY提供
LIFT系列印花飾縫線運動鞋，20,200元。圖／BALLY提供
義大利時尚品牌BALLY今年為了慶祝創立170周年，也推出了全新的老花系列。圖／BALLY提供
義大利時尚品牌BALLY今年為了慶祝創立170周年，也推出了全新的老花系列。圖／BALLY提供
義大利時尚品牌BALLY今年為了慶祝創立170周年，也推出了全新的老花系列。圖／BALLY提供
義大利時尚品牌BALLY今年為了慶祝創立170周年，也推出了全新的老花系列。圖／BALLY提供
BCHAIN系列印花半月包，46,800元。圖／BALLY提供
BCHAIN系列印花半月包，46,800元。圖／BALLY提供

老花 品牌 義大利

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