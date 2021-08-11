聽新聞
test
0:00 / 0:00
一次收光光！王品「沐越」越南料理 全台門市8/31熄燈
喜愛越南料理的民眾，未來又少了一間選擇！王品旗下的「沐越」越南料理，自6月底陸續開始撤收台中公益店等3間門市後，8月11日又透過官方粉絲團宣佈，經過多方評估後，全台門市將於8月31日全面停業，令粉絲直呼可惜。
王品所創立的「沐越」，自2017年成立，店內以越南料理為基礎，提供有越式酸辣海陸推推鍋、夏日青木瓜雞絲沙拉、芽莊紅咖哩雞、經典鮮蝦春捲、法式現沖松露牛小排河粉等不同料理。其中又因為河粉為熱賣商品，因此還開設子品牌「樂越越式河粉」。
在2020年中，樂越越式河粉率先停業，而在今年6月底，創始店的台北復興南店、台中公益路店也因租約因素熄燈，而台北羅斯福路門市再於7月31日停業，目前尚有台北中山北店、桃園台茂店2間門市。但王品再宣佈，因應品牌調整，全台沐越門市將於8月31日全面停業，也讓創業僅4年的沐越正式走入歷史。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言