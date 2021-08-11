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響應國際乳癌防治月 萬寶龍粉紅腕表凝聚女性力量

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
萬寶龍1858系列Geosphere世界時區腕表粉紅表盤限量款，紫紅色、黑色的對比視覺，搶眼吸睛。圖 / 萬寶龍提供
萬寶龍1858系列Geosphere世界時區腕表粉紅表盤限量款，紫紅色、黑色的對比視覺，搶眼吸睛。圖 / 萬寶龍提供

以白色、紅色混合而成的粉紅色總帶有柔美｀、舒緩的意念，並和女性議題多有連結。萬寶龍（Montblanc）近日宣布響應一項由《Revolution》和《The Rake》雜誌創辦人Wei Koh發起的慈善拍賣計畫，推出一只1858系列Geosphere世界時區腕錶粉紅表盤限量款，並捐增與慈善義拍，而義拍所得資金將運用在乳癌的研究與治療，也再度喚醒公眾對此一議題的關心。

這項慈善義拍的共同主題聚焦於粉紅色的手表面盤，合作夥伴並包括Time+Tide、Fratello和Eye of Jewelry等多個歐美鐘表與珠寶媒體。而與之合作的萬寶龍則推出一枚由女性製表師組裝的1858系列Geosphere世界時區腕錶粉紅表盤限量款，表款具備經類鑽石碳（DLC）鍍膜處理的黑色鈦合金表殼，因而跟粉紅色的表面產生強烈的鮮豔視覺，全世界限量一只。

進行視覺設計時，萬寶龍以象徵乳癌防治的粉紅色為靈感來源，並選用亮紫紅色、放射狀太陽紋的面盤，呼應活動主軸。表圈上的指針、指南針標示、時標與半球體，則塗覆以SuperLuminova夜光塗料，並有藍、綠兩種顏色，讓夜間辨讀更為清楚。表背再鐫刻「Pièce Unique（絕無僅有）」字樣與粉紅面盤計畫標誌，功能則具備當地時間與南北半球立體顯示的兩地時間。

想得到這只腕表、同時共襄盛舉？拍賣會將於今年10月「國際乳癌防治月」期間在Loupe線上拍賣平台舉行，拍賣所得將全數捐給美國、英國、新加坡、荷蘭、瑞士，以及澳洲的乳癌慈善機構。活動發起人Wei Koh則表示：「我們可以從鐘表與道德的角度，共同為2021年帶來新的氣象。」

粉紅色的視覺，是將於10月舉辦慈善拍賣計畫的色彩主軸。圖 / 萬寶龍提供
粉紅色的視覺，是將於10月舉辦慈善拍賣計畫的色彩主軸。圖 / 萬寶龍提供
表背刻有世界七大高峰名稱，以及Pièce Unique（絕無僅有）字樣。圖 / 萬寶龍提供
表背刻有世界七大高峰名稱，以及Pièce Unique（絕無僅有）字樣。圖 / 萬寶龍提供
除了特殊的黑色、粉紅色視覺，表款組裝也由女性製表師完成，別具意義。圖 / 萬寶龍提供
除了特殊的黑色、粉紅色視覺，表款組裝也由女性製表師完成，別具意義。圖 / 萬寶龍提供

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