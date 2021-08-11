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TUDOR Black Bay Fifty-Eight金銀兄弟宣傳視覺新釋出

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
沛納海的Goldtech紅金內含特殊比例的銅與鉑金，具紅潤色澤與抗氧化的特點。圖 / PANERAI提供
沛納海的Goldtech紅金內含特殊比例的銅與鉑金，具紅潤色澤與抗氧化的特點。圖 / PANERAI提供

身為中高價鐘表品牌「高CP值」代表的帝舵（TUDOR），今年在碧灣（Black Bay）系列Fifty-Eight推出18K金與925純銀兩款腕表瞬間引爆話題。品牌近期再釋出平面情境或上手照等全新視覺，再度炒熱討論話題。

其中Black Bay Fifty-Eight 18K黃金腕表，是品牌近代首款使用黃金為材質，金綠雙色的面盤並搭配18ct黃金立體鐘點標記，讓貴氣更為立體。而表廠自製的MT5400自動上鍊機芯在完成組裝後每日誤差約在-2/+4秒之間，展現超越瑞士天文台認證的精密。新視覺則包含一張表背的倒影折射與一張表耳近拍特寫，強調機芯的可靠，也有帝舵對貴金屬表款細節的精雕細琢。

Black Bay Fifty-Eight的925純銀腕表則主打「永不褪色」為特色，並同樣使用MT5400自動上鍊機芯。表款搭配棕色粒面皮表帶或飾有銀色條紋的灰褐色提花織紋帶並配925銀帶扣，灰、銀交織，展現時髦的中性風格。

如果喜歡貴金屬的成色，崑崙（CORUM）則在近期也有新款海軍上將系列（Admiral's Cup）的自動腕表，精鋼表殼混搭玫瑰金表圈，雙色閃耀，面盤12個小時時標並採「海事旗」設計，搭配上藍色橡膠表帶，運動風洋溢。沛納海（PANERAI）的Luminor Chrono Goldtech Blu Notte腕表（PAM 01111）則運用品牌獨家的「Goldtech紅金」錶殼，透過加入特定比例的銅與鉑金，讓Goldtech紅金同時具備紅潤的色澤與較佳的抗氧化力。紅金、深藍的雙重配色，計時按鈕也轉移至左側。讓操作便利、動感、奢華感，三種願望一次滿足。

Black Bay Fifty-Eight腕表倒影的底蓋特寫情境，展示TUDOR對MT5400機芯的看重與自信。圖 / TUDOR提供
Black Bay Fifty-Eight腕表倒影的底蓋特寫情境，展示TUDOR對MT5400機芯的看重與自信。圖 / TUDOR提供
有別一般純銀製品，TUDOR強調年度新款Black Bay Fifty-Eight 925腕表的白銀表殼不會因長期使用產生變化。圖 / TUDOR提供
有別一般純銀製品，TUDOR強調年度新款Black Bay Fifty-Eight 925腕表的白銀表殼不會因長期使用產生變化。圖 / TUDOR提供
帝舵（TUDOR）近期釋出碧灣（Black Bay）系列Fifty-Eight的18K金與925純銀兩款腕表新視覺，再度炒熱討論話題。圖 / TUDOR提供（合成圖）
帝舵（TUDOR）近期釋出碧灣（Black Bay）系列Fifty-Eight的18K金與925純銀兩款腕表新視覺，再度炒熱討論話題。圖 / TUDOR提供（合成圖）
CORUM Admiral's Cup自動上鍊腕表，精鋼、玫瑰金表圈、時間顯示，價格店洽。圖 / Corum提供
CORUM Admiral's Cup自動上鍊腕表，精鋼、玫瑰金表圈、時間顯示，價格店洽。圖 / Corum提供

腕表 品牌 瑞士

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