TUDOR Black Bay Fifty-Eight金銀兄弟宣傳視覺新釋出

身為中高價鐘表品牌「高CP值」代表的帝舵（TUDOR），今年在碧灣（Black Bay）系列Fifty-Eight推出18K金與925純銀兩款腕表瞬間引爆話題。品牌近期再釋出平面情境或上手照等全新視覺，再度炒熱討論話題。

其中Black Bay Fifty-Eight 18K黃金腕表，是品牌近代首款使用黃金為材質，金綠雙色的面盤並搭配18ct黃金立體鐘點標記，讓貴氣更為立體。而表廠自製的MT5400自動上鍊機芯在完成組裝後每日誤差約在-2/+4秒之間，展現超越瑞士天文台認證的精密。新視覺則包含一張表背的倒影折射與一張表耳近拍特寫，強調機芯的可靠，也有帝舵對貴金屬表款細節的精雕細琢。

Black Bay Fifty-Eight的925純銀腕表則主打「永不褪色」為特色，並同樣使用MT5400自動上鍊機芯。表款搭配棕色粒面皮表帶或飾有銀色條紋的灰褐色提花織紋帶並配925銀帶扣，灰、銀交織，展現時髦的中性風格。