新加坡航空：8/25起開啟一周三班往返台北洛杉磯直航

新加坡航空今天宣布，將自8月25日起開啟一周三班往返台北與洛杉磯之間的直航服務。

新加坡航空說，台北與洛杉磯之間的直航服務將以新航A350-900機型執飛，以最新客艙產品採三客艙配置，提供42個商務艙、24個優選經濟艙與187個經濟艙，共253個座位。

新航說，除了便利的客運直航服務之外，該直飛服務也將使新航得以拓展貨運服務，將一般貨郵、生鮮產品及高科技產品自台灣運送至美西。

新航台灣分公司總經理蔡建華表示，很開心在台灣推出台北與洛杉磯之間的直航服務，提供便捷的航班服務前往台灣旅客最喜愛的航點之一。

蔡建華說，新航線的推出展現新航在台灣重建並拓展客運及貨運航網的承諾。台灣旅客將可在此長程航線上享受新航領先業界的客艙產品及機上服務。

新航說，即日起開放訂位購票，自台灣出發直飛洛杉磯的經濟艙單程含稅票價自2萬9538元，來回票價4萬3568元起。於8月24日前購票自台北飛往洛杉磯，可享額外託運行李36折的優惠。