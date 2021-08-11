PlayStation夏日挑戰賽開跑 PS VR現省3千 遊戲2折起

暑假雖然過了一半，但因為疫情帶起的居家娛樂風潮仍將持續。台灣索尼互動娛樂（SIET）宣布即日起至8月26日舉行「Summer Playground」挑戰，只要登入PlayStation Network ID，即可參與一連串挑戰供參加者贏取獨家獎賞，包括以運動為主題的「多樂個人造型頭像」，甚至有可能獲得PlayStation Plus 12個月會籍、PlayStation Store（PS Store）預付金額等，以表揚PlayStation玩家的高超遊玩技巧及團隊合作精神。

另外，8月15日前還有夏日精選購物優惠，PlayStation VR豪華全配包優惠價8,980元，最多現省3,000元，還有多款精選PlayStation 5（PS5）、PlayStation 4（PS4）遊戲均可享優惠價5折起，優惠適用於全台PlayStation特約經銷商，數量有限，售完即止。即日起至8月18日前，PS Store上多款遊戲也有優惠價發售，折扣低至2折，優惠遊戲包括「刺客教條：維京紀元PS4 & PS5」、「FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE」、「聖騎士之戰 -奮戰-」等，想要入手新遊戲可別錯過。

如果是擁有飛行夢的玩家，經典的「微軟模擬飛行」繼去年8月推出Windows PC版本後，現在更正式推出Xbox Series X S版本，並同步登上Xbox Game Pass，玩家可完整享有自去年起陸續推出的免費世界更新（日本、美國、法國、荷比盧、英國和愛爾蘭以及北歐等）、免費模擬更新，盡情遊玩。