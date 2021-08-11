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Massimo Dutti進軍個人保養市場！高顏值包裝收買網友心：有專櫃質感
和ZARA同集團的時裝品牌Massimo Dutti推出名為「A journey of a self care」系列，正式進軍個人保養市場。產品包裝維持品牌一貫的低調簡約作風，清爽的使用米白、灰褐和深灰等中性色調營造高級感，曝光後讓網友直呼「有專櫃保養品的質感」。
由於ZARA在去年首度推出身體保養系列，在消費者間有著高CP值的評價迴響，讓同集團的時裝品牌Massimo Dutti也跟上腳步，在此刻進軍個人保養市場。提供了日常生活所需的實用品項，包括香水、乾洗手、護手霜、手部與身體清潔乳、手部與身體乳液以及肥皂，總共六個品項。而且在包裝上下足功夫，延續品牌給人的洗鍊與低調質感，設計捨棄刻板標籤，聚焦於中性質調上，全系列皆搭配沉穩色彩，容易辨識。加上特殊的半透明或霧面玻璃，以及金屬管包裝，不論放置在家中什麼角落都不會突兀。
Massimo Dutti的A journey of a self care系列，由四款不同香氣組成，從瓶身顏色就能分辨。像是米白色包裝，就是結合了大麥與鬱金香的清新感；灰褐色系則是洋甘菊檀香；灰綠色為棉香鼠尾草 ，以及深灰所代表的杜松子生薑氣味 。各有特色卻又能舒緩身心的香氣，強調自我探尋的生活價值。定價自390元起，就能買到護手霜或乾洗手；香水則是100ml要價1,590元，想增加生活情調，卻不會傷荷包。
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