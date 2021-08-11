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名家帶路 Stupid Bar X 亞洲50大酒吧調酒師 線上開課

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
全數25堂的調酒課程包含了酒的風味、酒的外觀、餐酒搭配等三大主軸，全數27章節共約240分鐘。圖 / Stupid Bar提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒
全數25堂的調酒課程包含了酒的風味、酒的外觀、餐酒搭配等三大主軸，全數27章節共約240分鐘。圖 / Stupid Bar提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒

雖然疫情已降為二級，但在家生活、工作仍是多數人的日常。Stupid Bar近期與三間亞洲50大酒吧（Asia's 50 Best Bars）調酒師合作，推出「世界級調酒師25堂進階課」，以淺顯易懂的方式，為在家微醺帶來更多元的DIY之樂。

Stupid Bar的人氣調酒師Brandon與Bar Mood創辦人Nick、Room by Le Kief主理人Seven，以及INDULGE Bistro首席調酒師Stanly合作，全數25堂課程包含酒的風味、酒的外觀、餐酒搭配等三大主軸，加上精彩示範合計四大類別課程，全數27章節共約240分鐘。

也由於是進階課程，亮點包含近年流行的進階調酒手法如澄清（Clarify）、浸漬（Infuse）與煙燻（Smoke）。其中澄清是指將原本帶有顏色的液體變為透明、但保留風味氣息；浸漬則是將材料融入酒品或糖漿，為風味賦予層次，例如將無色無味的伏特加添加以茶葉氣味；透過木材或裝飾物炙燒的煙燻，則將氣息附著於杯口杯腳或燒烤果皮，以帶來更完整的品飲體驗。

課程已從7月28日開賣，原價4,580元，至8月31日前還有早鳥預購七折優惠為3,280元，雙人報名另有優惠。更多資訊則可登錄網站：course.ooc.com.tw

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「浸漬（Infuse）」是將材料融入酒品或糖漿，為風味賦予層次。圖 / Stupid Bar提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒
「浸漬（Infuse）」是將材料融入酒品或糖漿，為風味賦予層次。圖 / Stupid Bar提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒
Stupid Bar近期與三間亞洲50大酒吧（Asia's 50 Best Bars）合作，推出「世界級調酒師25堂進階課」，為在家微醺帶來更多元的DIY之樂。圖 / Stupid Bar提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒
Stupid Bar近期與三間亞洲50大酒吧（Asia's 50 Best Bars）合作，推出「世界級調酒師25堂進階課」，為在家微醺帶來更多元的DIY之樂。圖 / Stupid Bar提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒
可改變液體顏色的「澄清」手法，常能創造風味的驚喜好感。圖 / Stupid Bar提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒
可改變液體顏色的「澄清」手法，常能創造風味的驚喜好感。圖 / Stupid Bar提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒

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