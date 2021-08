解封攜手奔向海洋！HUBLOT帥氣對表迎七夕

疫情趨緩,恰好在七夕情人節前順利解封,讓沈浸在夏日戀曲的情人可以攜手奔向海灘,享受開闊的陽光與海洋。瑞士製表品牌宇舶表(HUBLOT)個發布一系列在法國蔚藍海岸拍攝時尚浪漫大片,聚焦最適合情人互相搭配的Big Bang Unico陶瓷計時碼表和鈦金藍計時碼表,以及兩種尺寸的Big Bang One Click系列表款,是情侶展現奢華渡假風IG照的必備放閃利器。

Big Bang Unico系列是HUBLOT的旗艦表款,深具以船舶舷窗為設計靈感的表殼,搭載自製飛返功能的UNICO計時碼表機芯,在色彩與材質上豐富而時髦的推陳出新,自推出以來風靡全球潮流人士。最為暢銷的鈦金屬款和陶瓷款,備有45毫米與42毫米兩種尺寸,最新白陶瓷款滑配同色橡膠表帶,是最適合夏季的未來感造型必備;鈦金藍面表款則採用品牌獨特的「宇舶藍」,彰顯深具運動感的紅白時標,適合高個子或喜歡拍配戴大表徑款式的時尚情侶。