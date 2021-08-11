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解封攜手奔向海洋！HUBLOT帥氣對表迎七夕
疫情趨緩，恰好在七夕情人節前順利解封，讓沈浸在夏日戀曲的情人可以攜手奔向海灘，享受開闊的陽光與海洋。瑞士製表品牌宇舶表（HUBLOT）個發布一系列在法國蔚藍海岸拍攝時尚浪漫大片，聚焦最適合情人互相搭配的Big Bang Unico陶瓷計時碼表和鈦金藍計時碼表，以及兩種尺寸的Big Bang One Click系列表款，是情侶展現奢華渡假風IG照的必備放閃利器。
Big Bang Unico系列是HUBLOT的旗艦表款，深具以船舶舷窗為設計靈感的表殼，搭載自製飛返功能的UNICO計時碼表機芯，在色彩與材質上豐富而時髦的推陳出新，自推出以來風靡全球潮流人士。最為暢銷的鈦金屬款和陶瓷款，備有45毫米與42毫米兩種尺寸，最新白陶瓷款滑配同色橡膠表帶，是最適合夏季的未來感造型必備；鈦金藍面表款則採用品牌獨特的「宇舶藍」，彰顯深具運動感的紅白時標，適合高個子或喜歡拍配戴大表徑款式的時尚情侶。
若比起同款情侶表，有的情侶更愛各自保有個性但又彼此呼應的心機對表；可與HUBLOT Big Bang Unico系列互相匹配的Big Bang One Click系列則是絕佳選擇。靈感源於汽車安全帶的「One Click」單鍵快拆表帶裝置，推出以來深受歡迎，為替換造型提供了迅速完美的選擇，以至於Big Bang Unico系列除了鍊帶款外，都搭載了這個便利百搭的設計。針對女性推出的小尺寸Big Bang One Click系列，外觀保留Big Bang向來經典的運動線條，也在既有的39毫米之於今年新增33毫米新選擇，為對表變化出全新的配戴形式！
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