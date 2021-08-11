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OMEGA三傑出品牌好友 東奧聚Fan Park展館譜美麗句點
2020東京奧運已在上週日結束，選手們勇猛的表現不僅名留青史，也鼓舞了全世界的閱聽群眾。在奧運結束前，三位傑出的女性選手、也是大會官方時計歐米茄（OMEGA）的品牌好友，一同造訪品牌在奧運期間的主題展館Fan Park。不僅見證了歐米茄與奧運的緊密關係，更為本屆東京奧運大會譜下了閃亮的休止符。
今年為美國拿下金牌與銀牌的女子田徑好手達莉拉‧穆罕默德（Dalilah Muhammad）、美國高球好手姜孝林（Danielle Kang），與瑞士跨欄選手莉亞‧史普倫格（Lea Sprunger），在2020東京奧運的最後一日，齊聚東京的歐米茄展館，除探索奧運背後的科技運用，更交流彼此的故事與比賽經驗。
事實上，兩位田徑選手在比賽時皆戴上由伽瑪鈦（Gamma Titanium）合金打造的歐米茄海馬Aqua Terra「Ultra Light」腕表。表款具備伸縮表冠，換上運動表帶時總重量則僅55公克，也讓選手在競賽時維持最佳狀態。
而在參訪展館時，三位選手分別戴上歐米茄超霸38毫米「卡布奇諾」腕表、搭載蛋白石銀色表盤的超霸38毫米不鏽鋼腕表，以及搭配銠色皮表帶的碟飛Ville Trésor不鏽鋼腕表，三只表款皆為正裝、經典風格，也象徵女性選手在奧運場上的專業表現，集曼妙與精湛於一身。
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