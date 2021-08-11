7-11聯手日系超市「裕毛屋」推出日本直送生鮮專區
日本是許多人最愛的旅遊之地，受疫情影響無法出國，就用日本美食填補一下心靈的空虛。7-ELEVEN即日起推出「日本第一名店」系列鮮食，引進日本限定的礦泉水、飲料、甜點等，在家就能吃到原汁原味的專賣店等級料理和進口食品，更首度攜手台中頂級日系超市「裕毛屋」合作擴大生鮮結構，導入「裕毛屋專區」，讓消費者就近享受日本氛圍。
7-ELEVEN近年攜手日本餐飲品牌推出跨海聯名道地鮮食，主打原店吃不到的創新料理，即日起再度與「CoCo壱番屋」、「牛角」、「丸亀製麵」等日本第一連鎖名店合作，將年度熱銷突破百萬份的餐點升級開發全新品項，包含「壱番屋－雙起司咖哩雞肉飯糰」 (售價39元)、「牛角－炭火燒肉便當」（售價99元）、夏季限定的「丸亀製麵－豆皮冷烏龍麵」（售價79元），3款新品上市搭配OPEN POINT點數兌換優惠，並加入OPEN!開心餐組合，還可藉由foodomo、foodpanda平台服務外送到家。
疫情期間生鮮商品需求提升，7-ELEVEN繼今年7月份與台中頂級日系超市「裕毛屋」合作，於「i預購」平台推出多款豪華生鮮組合箱，即日起更進一步於住宅商圈設置「裕毛屋專區」，首波於台中市原義、市鑫兩間門市導入，主打100%無添加訴求的食品，共有超過50種品項，囊括麵包、包子、調理菜、粥品、湯品、高檔蔬果、進口調味料等，包含裕毛屋著名的「冠軍麵包」，由日本麵包師傅以天然酵母手工製作，冷凍真空包裝方便居家屯糧；還有「葡萄之王」美譽的巨峰葡萄、來自北海道的雪印牛乳等。雙方後續也將持續深度合作，在「i預購」線上平台開設品牌館，方便消費者隨時都能盡情採買來自日本的優質商品。
此外，7-ELEVEN即日起引進多款包裝精美、萌趣的糖果、甜點，像是獨家推出日本最新「甘樂鮮果實軟糖電擊鳳梨果口味」，共有5款夏日風情外包裝，軟糖本身有皮卡丘、游泳圈、愛心等3種造型；另一款全新食感的「日本甘樂Marosh軟糖葡萄汽水」，軟糖在入口後逐漸變成棉花糖，口感顛覆想像。飲料部分有「北海道大雪山天然礦泉水」採集大雪山山群天然礦泉水，口感甘甜滑順，包裝以「透明感」、「清涼感」、「白雪」作為設計概念；「健司 X 辻利抹茶拿鐵」選用日本百年歷史的辻利茶鋪抹茶粉，淡雅香氣讓抹茶控回味日本的美好。另有日本原裝進口的兩款甜湯「黑糖蜜柑葛條甜湯」、「杏仁豆腐寒天凍甜湯」。
7-ELEVEN自2015年起獨家引進日本國民冰品「嘎哩嘎哩君剉冰棒」，上市以來陸續推出11種熱門口味，已累積銷售近千萬支，其中又以蘇打風味最具人氣。即日起至8月24日推出嘎哩嘎哩君品牌月活動，任選指定冰品可享買2送1優惠，再加碼OPEN POINT點數3.3%回饋，其中熱銷款蘇打風味、巨峰葡萄口味也換上限量新包裝，完食還能以冰棍測運勢，增添吃冰趣味。
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