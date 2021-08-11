海生館海洋生物Q萌口罩 為防疫生活帶來好心情

口罩已成了疫情期間的日常必需品，屏東海生館經營團隊海景公司發想與口罩國家隊「台灣康匠」公司聯手，推出以企鵝、白鯨、海豹等Q萌海洋生物為主角的3款醫療級口罩，希望為大小朋友在防疫生活中製造生活中的小確幸，首波線上預購即造成搶購熱潮，為此加開第2波預購活動，同時製作成人、兒童、幼幼版3種尺寸，讓所有人都可以有美麗的防疫好心情。

海景公司企劃部經理毛智瑋說，這次聯名口罩是以海生館受遊客喜愛的企鵝、白鯨與海豹為主角，請設計師設計企鵝冰山、海豹礁岩及白鯨泡泡3款圖樣花色，開賣前先在海生館線上直播節目「海洋小學堂」及「海洋會客室」中亮相，隨即造成討論的話題；3款Q萌海洋生物聯名口罩受歡迎的程度超乎團隊想像，首波網路預購開賣半個小時就售罄，為此加開第2波預購活動。