麟洋配悠遊卡曝光 選在明天李洋生日開賣

王齊麟、李洋組成的「麟洋配」在東奧大放異彩，尤其是決賽最後壓線的決勝點「Taiwan in」，更是讓守在電視機前面的球迷們大呼過癮，悠遊卡公司表示，已獲得兩人電票唯一授權，推出「麟洋Taiwan in悠遊卡」套卡，自8月12日上午11時起至8月16日夜間23時59分止開始，在4大超商開放限時不限量預購，特別的是，李洋生日就在8月12日。

悠遊卡公司表示，王齊麟和李洋是國中同學，一開始並非雙打搭檔，直到2019年兩人在教練的促成下搭配，相輔相成的默契成了他們最具優勢的武器，尤其是兩人各擅勝場，王齊麟是隊伍中的主攻擊手，188公分具有極強壓制力，李洋防守能力優，善於用假動作混淆對手，堪稱最具互補性的絕佳搭檔。這次「麟洋配」在東奧表現倒吃甘蔗，接連擊敗印尼、日本及中國搭檔，最後勇奪羽球男子雙打金牌，拿下台灣奧運羽球史上第一金，不但讓「麟洋配」聲名大噪，招牌「聖筊」動作和決賽最後一球的「Taiwan in」也捲起潮流。