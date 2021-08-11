真的糖果怕發胖？七夕就送上小熊軟糖墜飾給另一半吧！

台灣精品複合選品店ARTIFACTS今年迎接十周年生日，推出十個品牌聯名合作計畫，最近第四個品牌計畫商品正式上市，就是超可愛的CRYSTAL HAZE小熊墜飾！正好也碰上七夕情人節，討喜的造型非常適合送給另一半表達心意。

CRYSTAL HAZE是ARTIFACTS獨家引進的飾品品牌，一直以懷舊小熊軟糖（Nostalgia Bear）飾品為主打商品。運用巴西水晶、寶石搭配源自希臘、土耳其的鍊條，打造也可以當成手鍊的項鍊，擄獲不少女星的心。