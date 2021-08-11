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真的糖果怕發胖？七夕就送上小熊軟糖墜飾給另一半吧！
台灣精品複合選品店ARTIFACTS今年迎接十周年生日，推出十個品牌聯名合作計畫，最近第四個品牌計畫商品正式上市，就是超可愛的CRYSTAL HAZE小熊墜飾！正好也碰上七夕情人節，討喜的造型非常適合送給另一半表達心意。
CRYSTAL HAZE是ARTIFACTS獨家引進的飾品品牌，一直以懷舊小熊軟糖（Nostalgia Bear）飾品為主打商品。運用巴西水晶、寶石搭配源自希臘、土耳其的鍊條，打造也可以當成手鍊的項鍊，擄獲不少女星的心。
這次CRYSTAL HAZE為ARTIFACTS十周年紀念推出的獨家款墜飾，只在ARTIFACTS的實體店面和線上商城可以買得到。以男女都適合的中性風格「無尾熊灰」色調搭配經典或是鑲鋯石的款式，分別滿足喜歡簡約和華麗質感的消費者，或是把墜飾混搭組合也能展現不同效果。如果另一半怕吃糖會變胖？那就送他／她一個小熊軟糖墜飾吧！
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