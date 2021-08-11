快訊

岳母打完疫苗過逝「在家沒了呼吸心跳」 九把刀全家淚崩解剖求答案

紐約州長古莫辭職風暴：美國名門小霸王的「自爆鹹豬手」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

真的糖果怕發胖？七夕就送上小熊軟糖墜飾給另一半吧！

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
CRYSTAL HAZE無尾熊灰懷舊小熊經典款，1,680元。圖／ARTIFACTS提供
CRYSTAL HAZE無尾熊灰懷舊小熊經典款，1,680元。圖／ARTIFACTS提供

台灣精品複合選品店ARTIFACTS今年迎接十周年生日，推出十個品牌聯名合作計畫，最近第四個品牌計畫商品正式上市，就是超可愛的CRYSTAL HAZE小熊墜飾！正好也碰上七夕情人節，討喜的造型非常適合送給另一半表達心意。

CRYSTAL HAZE是ARTIFACTS獨家引進的飾品品牌，一直以懷舊小熊軟糖（Nostalgia Bear）飾品為主打商品。運用巴西水晶、寶石搭配源自希臘、土耳其的鍊條，打造也可以當成手鍊的項鍊，擄獲不少女星的心。

這次CRYSTAL HAZE為ARTIFACTS十周年紀念推出的獨家款墜飾，只在ARTIFACTS的實體店面和線上商城可以買得到。以男女都適合的中性風格「無尾熊灰」色調搭配經典或是鑲鋯石的款式，分別滿足喜歡簡約和華麗質感的消費者，或是把墜飾混搭組合也能展現不同效果。如果另一半怕吃糖會變胖？那就送他／她一個小熊軟糖墜飾吧！

CRYSTAL HAZE Box項鍊，1,680元。圖／ARTIFACTS提供
CRYSTAL HAZE Box項鍊，1,680元。圖／ARTIFACTS提供
CRYSTAL HAZE為ARTIFACTS十周年紀念推出的獨家款墜飾，只在ARTIFACTS的實體店面和線上商城可以買得到。圖／ARTIFACTS提供
CRYSTAL HAZE為ARTIFACTS十周年紀念推出的獨家款墜飾，只在ARTIFACTS的實體店面和線上商城可以買得到。圖／ARTIFACTS提供
CRYSTAL HAZE無尾熊灰懷舊小熊鋯石款，2,080元。圖／ARTIFACTS提供
CRYSTAL HAZE無尾熊灰懷舊小熊鋯石款，2,080元。圖／ARTIFACTS提供
以中性風格「無尾熊灰」色調搭配經典或是鑲鋯石的款式。圖／ARTIFACTS提供
以中性風格「無尾熊灰」色調搭配經典或是鑲鋯石的款式。圖／ARTIFACTS提供

品牌 無尾熊

延伸閱讀

迎七夕覓良緣 指南宮：下載悠遊付領姻緣金

七夕浪漫限定 全聯美酒第2件5折 愛買量販推26款巧克力

搶攻七夕商機！萊爾富串聯線上線下推優惠最低5折起

初鹿「芝士奶蓋煉乳冰沙」吃得到Q彈珍珠！全家限時特價欠囤貨，2款最強新品一覽

相關新聞

OMEGA三傑出品牌好友 東奧聚Fan Park展館譜美麗句點

2020東京奧運已在上週日結束，選手們勇猛的表現不僅名留青史，也鼓舞了全世界的閱聽群眾。在奧運結束前，三位傑出的女性選手...

7-11聯手日系超市「裕毛屋」推出日本直送生鮮專區

日本是許多人最愛的旅遊之地，受疫情影響無法出國，就用日本美食填補一下心靈的空虛。7-ELEVEN即日起推出「日本第一名店...

海生館海洋生物Q萌口罩 為防疫生活帶來好心情

口罩已成了疫情期間的日常必需品，屏東海生館經營團隊海景公司發想與口罩國家隊「台灣康匠」公司聯手，推出以企鵝、白鯨、海豹等...

秋節大戰開打 不只比包裝還要拚內涵

再過約一個多月就是中秋節，業者紛紛啟動預購，搶攻秋節送禮商機，不只比包裝設計巧思，商品內涵更是重點，才能傳達送禮者心意。

真的糖果怕發胖？七夕就送上小熊軟糖墜飾給另一半吧！

台灣精品複合選品店ARTIFACTS今年迎接十周年生日，推出十個品牌聯名合作計畫，最近第四個品牌計畫商品正式上市，就是超...

Rosé憂：我看起來像Tiffany保全！粉絲暖心漫畫化尷尬

韓流女子天團BLACKPINK紅翻全球，歡慶出道5週年的各項活動正熱鬧啟動，4位團員的一舉一動都是全球粉絲焦點。今年稍早...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。