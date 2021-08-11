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Rosé憂：我看起來像Tiffany保全！粉絲暖心漫畫化尷尬

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
Tiffany HardWear 18K金三層垂墜式球形耳環，約12萬元。圖／Tiffany提供
Tiffany HardWear 18K金三層垂墜式球形耳環，約12萬元。圖／Tiffany提供

韓流女子天團BLACKPINK紅翻全球，歡慶出道5週年的各項活動正熱鬧啟動，4位團員的一舉一動都是全球粉絲焦點。今年稍早因為發行個人專輯單飛成功的Rosé聲勢如日中天，除了早就是時尚品牌聖羅蘭的代言人，今年更搶下美國珠寶品牌Tiffany & Co.的全球代言，在美國紐約的旗艦店外牆還裝上她的超大型廣告看板，全球影響力可見一斑。

而Rosé本人纖瘦苗條，吃不胖的好身材也是眾所週知。她昨日在IG限時動態轉貼自己身穿oversize西裝、配戴Tiffany耳環的影片，並留言問粉絲：「是我自己想太多嗎？還是我真的就看起來像個迷你的Tiffany珠寶保全，最後自己跑來試戴耳環？」還有才華洋溢的粉絲立刻把這個幽默的自嘲化成可愛的Q版漫畫，得到Rose的轉貼分享，互動超親切可愛。

Rosé配戴Tiffany HardWear耳環，擔心自己看起來像保全，粉絲立刻畫成卡通得到Rosé轉發。圖／取自IG @blackpink tales
Rosé配戴Tiffany HardWear耳環，擔心自己看起來像保全，粉絲立刻畫成卡通得到Rosé轉發。圖／取自IG @blackpink tales
Rosé配戴Tiffany HardWear耳環，擔心自己看起來像保全。圖／取自IG @roses_are_rosie
Rosé配戴Tiffany HardWear耳環，擔心自己看起來像保全。圖／取自IG @roses_are_rosie
Rosé配戴Tiffany HardWear耳環，擔心自己看起來像保全。圖／取自IG @roses_are_rosie
Rosé配戴Tiffany HardWear耳環，擔心自己看起來像保全。圖／取自IG @roses_are_rosie
Rosé配戴Tiffany HardWear耳環，擔心自己看起來像保全。圖／取自IG @roses_are_rosie
Rosé配戴Tiffany HardWear耳環，擔心自己看起來像保全。圖／取自IG @roses_are_rosie
Tiffany HardWear 18K金三層垂墜式球形耳環，約12萬元。圖／Tiffany提供
Tiffany HardWear 18K金三層垂墜式球形耳環，約12萬元。圖／Tiffany提供
Rosé配戴Tiffany HardWear耳環，擔心自己看起來像保全。圖／取自IG @roses_are_rosie
Rosé配戴Tiffany HardWear耳環，擔心自己看起來像保全。圖／取自IG @roses_are_rosie
Rosé配戴Tiffany HardWear耳環，擔心自己看起來像保全，粉絲立刻畫成卡通得到Rosé轉發。圖／取自IG @blackpink tales
Rosé配戴Tiffany HardWear耳環，擔心自己看起來像保全，粉絲立刻畫成卡通得到Rosé轉發。圖／取自IG @blackpink tales
Rosé配戴Tiffany HardWear耳環，擔心自己看起來像保全，粉絲立刻畫成卡通得到Rosé轉發。圖／取自IG @blackpink tales
Rosé配戴Tiffany HardWear耳環，擔心自己看起來像保全，粉絲立刻畫成卡通得到Rosé轉發。圖／取自IG @blackpink tales

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