快訊

「麟洋配」首套悠遊卡亮相 李洋生日812開放預購

評／奧運史上最多獎牌背後：你不知道的台灣體育政策演進史

聽新聞
test
0:00 / 0:00

讓男友又帥又香！亞曼尼推新男香、后首推男性保養新品

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
要讓男人又帥又香，Whoo 后、GIORGIO ARMANI推新品。圖／業者提供
要讓男人又帥又香，Whoo 后、GIORGIO ARMANI推新品。圖／業者提供

周末8月14日就是七夕情人節了，想讓男朋友變得又香又帥嗎？GIORGIO ARMANI亞曼尼推出全新寄情水PROFONDO男性淡香精，讓男人有著來自義大利西西里島的海洋木質調香水；Whoo 后則要讓男友變更帥，首度推出專屬男士的奢寵保養「拱辰享君男士典藏禮盒」。

亞曼尼新推寄情水PROFONDO男性淡香精，以西西里佛手柑與柑橘為主調，打造出自由自在的海洋木質調，前調來自佛手柑與柑橘，中調為迷迭香與薰衣草，尾調則是廣藿香和麝香，打造出清新調性，宛如一位氣質典雅的紳士。瓶身採用冰霧藍色玻璃瓶身設計，完美詮釋男人的品味。

whoo后新推出的男性保養「拱辰享：君」，象徵獻給君主的保養品，加入「西湖龍井茶」，讓男人肌膚調理油水平衡，搭配白金修護與慶華肌膚，特別加入容顏滋補秘方，內含生薑、甘草、丁香和大棗等成分，來滋養肌膚，搭配人蔘花能延緩肌膚老化狀況，以及只在冬天開花的濟州寒蘭，讓肌膚散發光芒。最後加入的山蔘冬蟲夏草，補充流失水分。目前僅提供典藏禮盒，內含有拱辰享君活膚化妝水140ml、拱辰享君活膚乳液100ml，以及相關贈品。

Whoo 后拱辰享君男士典藏禮盒：拱辰享君活膚化妝水 140ml+拱辰享君活膚乳液100ml+拱辰享君活膚霜 20ml+活膚化妝水20ml+活膚乳液 20ml+活膚洗顏乳40ml／價值5,786元、特價3,380元。圖／Whoo 后提供
Whoo 后拱辰享君男士典藏禮盒：拱辰享君活膚化妝水 140ml+拱辰享君活膚乳液100ml+拱辰享君活膚霜 20ml+活膚化妝水20ml+活膚乳液 20ml+活膚洗顏乳40ml／價值5,786元、特價3,380元。圖／Whoo 后提供
GIORGIO ARMANI亞曼尼寄情水PROFONDO男性淡香精／75ml／3,300元。圖／GIORGIO ARMANI提供
GIORGIO ARMANI亞曼尼寄情水PROFONDO男性淡香精／75ml／3,300元。圖／GIORGIO ARMANI提供

延伸閱讀

有片！超簡單化妝教學 保證新手也學得會

與另一半一起穿出質感提案！無印良品指定服飾下殺6折

極簡保養誕生！NUEVA高解析粉刺機aurora小極光

抗老保養提前做！Whoo后、亞曼尼推新品主打珍稀原料

相關新聞

Rosé憂：我看起來像Tiffany保全！粉絲暖心漫畫化尷尬

韓流女子天團BLACKPINK紅翻全球，歡慶出道5週年的各項活動正熱鬧啟動，4位團員的一舉一動都是全球粉絲焦點。今年稍早...

讓男友又帥又香！亞曼尼推新男香、后首推男性保養新品

周末8月14日就是七夕情人節了，想讓男朋友變得又香又帥嗎？GIORGIO ARMANI亞曼尼推出全新寄情水PROFOND...

碧昂絲辣秀曲線和蜜大腿 夫妻聯手搶下Tiffany代言

美國流行時尚天後碧昂絲（Beyonce）與丈夫JAY-Z一起成為Tiffany & Co.的代言人！今日美國版的時尚雜誌...

「麟洋配」首套悠遊卡亮相 李洋生日812開放預購

悠遊卡公司日前推出世界球后戴資穎「相信自己」的悠遊卡套卡，引發民眾搶購，預計明天中午11時再推出羽球男雙「麟洋配」李洋、...

國旅回溫 台鐵鳴日號今復駛即秒殺

隨著疫情回穩，國旅逐漸回溫，台鐵「鳴日號」今天上午正式復駛首航，載客前往花蓮。根據雄獅旅遊統計，鳴日號8至12月，總計2...

如何趁著七夕情人節 把情人變酒友？

相信不少威士忌老饕都有這樣的經驗。開開心心把威士忌買回家，卻因為另一半不喜歡喝酒，所以只好把酒先藏到書櫃裡。但若能夠把另...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。