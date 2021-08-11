讓男友又帥又香！亞曼尼推新男香、后首推男性保養新品

周末8月14日就是七夕情人節了，想讓男朋友變得又香又帥嗎？GIORGIO ARMANI亞曼尼推出全新寄情水PROFONDO男性淡香精，讓男人有著來自義大利西西里島的海洋木質調香水；Whoo 后則要讓男友變更帥，首度推出專屬男士的奢寵保養「拱辰享君男士典藏禮盒」。

亞曼尼新推寄情水PROFONDO男性淡香精，以西西里佛手柑與柑橘為主調，打造出自由自在的海洋木質調，前調來自佛手柑與柑橘，中調為迷迭香與薰衣草，尾調則是廣藿香和麝香，打造出清新調性，宛如一位氣質典雅的紳士。瓶身採用冰霧藍色玻璃瓶身設計，完美詮釋男人的品味。