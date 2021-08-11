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讓男友又帥又香！亞曼尼推新男香、后首推男性保養新品
周末8月14日就是七夕情人節了，想讓男朋友變得又香又帥嗎？GIORGIO ARMANI亞曼尼推出全新寄情水PROFONDO男性淡香精，讓男人有著來自義大利西西里島的海洋木質調香水；Whoo 后則要讓男友變更帥，首度推出專屬男士的奢寵保養「拱辰享君男士典藏禮盒」。
亞曼尼新推寄情水PROFONDO男性淡香精，以西西里佛手柑與柑橘為主調，打造出自由自在的海洋木質調，前調來自佛手柑與柑橘，中調為迷迭香與薰衣草，尾調則是廣藿香和麝香，打造出清新調性，宛如一位氣質典雅的紳士。瓶身採用冰霧藍色玻璃瓶身設計，完美詮釋男人的品味。
whoo后新推出的男性保養「拱辰享：君」，象徵獻給君主的保養品，加入「西湖龍井茶」，讓男人肌膚調理油水平衡，搭配白金修護與慶華肌膚，特別加入容顏滋補秘方，內含生薑、甘草、丁香和大棗等成分，來滋養肌膚，搭配人蔘花能延緩肌膚老化狀況，以及只在冬天開花的濟州寒蘭，讓肌膚散發光芒。最後加入的山蔘冬蟲夏草，補充流失水分。目前僅提供典藏禮盒，內含有拱辰享君活膚化妝水140ml、拱辰享君活膚乳液100ml，以及相關贈品。
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