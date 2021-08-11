碧昂絲辣秀曲線和蜜大腿 夫妻聯手搶下Tiffany代言

美國流行時尚天後碧昂絲（Beyonce）與丈夫JAY-Z一起成為Tiffany & Co.的代言人！今日美國版的時尚雜誌Haper’s Bazaar、碧昂絲、以及Tiffany等官方IG同時發圖與文，宣布這項令人驚喜的代言震撼彈，並公佈碧昂絲為美國版Haper’s Bazaar雜誌配戴Tiffany珠寶拍攝的多款封面。在這次封面的拍攝中，她共嘗試了至少4種不同風格的造型，並搶先配戴了Tiffany下半年才要發表的Blue Book頂級珠寶，胸前巨鑽重達21克拉。

碧昂絲在數個封面造型中，嘗試透過各種不同展現豐滿火辣的曲線，不過不論是秀出蜜大腿的運動風的丹寧造型，或是鏤空漁網裝的火辣牛仔，還是大開深V綴滿駝鳥羽毛的霸氣貴婦，她都配戴了這款Tiffany Blue Book高級珠寶系列Colors of Nature鉑金鑲鑽鍊墜，21克拉的馬眼形主鑽非常搶眼。不過雖然是夫妻一起代言，目前為止，JAY-Z的代言照也還尚未公布，難得的兩人合體代言照相當令人期待。Tiffany今年初正式由法國精品集團LVMH高價併購後，積極搶攻年輕市場，今年稍早除了宣布BLACKPINK的Rose為代言人，也迅速簽下「后羿棄兵」的當紅女星Anya Taylor-Joy，如今再搶下天王天后共同代言，也凸顯了當今的時尚趨勢，一張令人有記憶點的臉孔始終是最有效的廣告。 碧昂絲成為美國珠寶品牌Tiffany的代言人。圖／取自IG @beyonce 碧昂絲成為美國珠寶品牌Tiffany的代言人。圖／取自IG @beyonce Tiffany Blue Book高級珠寶系列Colors of Nature鉑金鑲鑽鍊墜, 鑲有單顆重逾21克拉的馬眼形鑽石及總重逾23克拉的公主式切割及訂製式切割鑽石，價格店洽。 碧昂絲成為美國珠寶品牌Tiffany的代言人。圖／取自IG @beyonce 碧昂絲成為美國珠寶品牌Tiffany的代言人。圖／取自IG @beyonce