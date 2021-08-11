西洋金曲演場會卡司陣容再升級 疫情降級一起BACK TO 70 ‘S

隨著疫情逐漸趨緩，「BACK TO 70’S西洋金曲演唱會」延期後再重新出發，除了原先的「二王二后」沈文程、黃大煒、潘越雲、王若琳四位金曲唱將，主辦單位再加碼邀請「華語歌壇搖滾教母」金智娟和「台灣首席爵士女王」官靈芝一起在台中同台，演唱多首70年代西洋經典好歌，引領大家進入懷舊的時光機。「BACK TO 70’S西洋金曲演唱會」將於10月30日晚上七點半在台北國際會議中心登場，隔週在11月6日台中中興大學惠蓀堂、12月11日則在高雄流行音樂中心海音館演出， udn售票網 現正熱賣中！

「娃娃」金智娟出道至今累積22 張專輯，在擔任「丘丘合唱團」女主唱時便是台灣流行音樂史第一代搖滾女聲，一首《就在今夜》迅速紅遍全台，之後演唱無數經典《為何夢見他》 、《河堤上的傻瓜》 、 《飄洋過海來看你》 、 《想逃》 、 《大雨》 等，至今在眾多歌唱節目中翻唱的熱度依然不減。

曾封為「台灣首席爵士女王」官靈芝，演唱PUB經驗逾30年，遍及二十餘國，數十座城市，無數場演唱會百變「聲」份，可演唱至少7種語言歌曲：華語、台語、客語、英文、日文、西班牙文、葡萄牙文等，並曾在第二十一屆金曲獎中榮獲最佳客語歌手獎。

「台灣首席爵士女王」官靈芝也會一起在台中同台演出。圖/聯合數位文創提供

因疫情影響下，西洋金曲演唱會配合防疫指引辦理，因檔期延後演出陣容也有些調整，為回饋耐心等候的觀眾，增加節目的多元性，也邀請PUB駐唱經驗豐富的「達美樂兄妹」，加入北中南三場巡迴演出。為維護購票民眾的權益，請參考下表檔期和卡司調整或至 官方網站 查詢，如欲退票也可詳閱票務辦法辦理，更多節目資訊與購票請上 udn售票網 。

【BACK TO 70’S西洋金曲演唱會】最新演出資訊

2021年10月30日(六)台北國際會議中心｜黃大煒、沈文程、潘越雲、王若琳、達美樂

2021年11月6日(六)台中中興大學惠蓀堂｜黃大煒、沈文程、潘越雲、金智娟、官靈芝、達美樂

2021年12月11日(六)高雄流行音樂中心海音館｜黃大煒、沈文程、潘越雲、王若琳、達美樂