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「麟洋配」首套悠遊卡亮相 李洋生日812開放預購

評／奧運史上最多獎牌背後：你不知道的台灣體育政策演進史

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「麟洋配」首套悠遊卡亮相 李洋生日812開放預購

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
羽球男雙「麟洋配」悠遊卡套卡圖樣出爐。圖／取自悠遊卡公司臉書
羽球男雙「麟洋配」悠遊卡套卡圖樣出爐。圖／取自悠遊卡公司臉書

悠遊卡公司日前推出世界球后戴資穎「相信自己」的悠遊卡套卡，引發民眾搶購，預計明天中午11時再推出羽球男雙「麟洋配」李洋、王齊麟的悠遊卡套卡，今天套卡圖案正式亮相，每套2張，一張為麟洋配選手照片，一張為Q版圖樣，每組售價350元。

羽球黃金男雙「麟洋配」在東奧金牌戰時，以最後一球界內球順利奪冠，由於綠色場地底線與邊線的交叉成為台灣英文開頭的「T」，加上鷹眼的落點剛好成為英文「i」上面的一點，瞬間成為台灣製作梗圖的經典圖樣。

儘管該畫面沒有什麼版權，讓不少人發揮創意推出周邊商品，但畢竟這是黃金羽球男雙金牌戰中最經典的畫面，悠遊卡公司也主動與李洋、王齊麟經紀人聯繫後，取得授權後推出悠遊卡套卡。

悠遊卡推出「麟洋配」紀念套卡的消息傳開後，李洋本人昨日也在悠遊卡官方臉書上留言表示自己也很期待，而這次發行的紀念套卡也選擇李洋8月12日生日當天開放預購。

悠遊卡公司表示，為了分享「麟洋配」奪金榮耀，取得「麟洋配」唯一授權推出「麟洋Taiwan in悠遊卡」套卡，每組2張。

每張卡面都有李洋跟王齊麟的親筆簽名，一張為兩人的選手照片，一張為Q版圖樣，明天中午11時起至8月16日晚間11時59分止，在4大超商「現時不限量」預購，每套售價350元。

羽球男雙「麟洋配」悠遊卡套卡圖樣出爐。圖／悠遊卡公司提供
羽球男雙「麟洋配」悠遊卡套卡圖樣出爐。圖／悠遊卡公司提供

羽球男雙「麟洋配」悠遊卡套卡圖樣出爐。圖／悠遊卡公司提供
羽球男雙「麟洋配」悠遊卡套卡圖樣出爐。圖／悠遊卡公司提供

悠遊卡 金牌

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