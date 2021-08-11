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國旅回溫 台鐵鳴日號今復駛即秒殺

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
隨著疫情回穩，國旅逐漸回溫，台鐵「鳴日號」今天上午正式復駛首航，載客前往花蓮。圖／雄獅旅遊提供
隨著疫情回穩，國旅逐漸回溫，台鐵「鳴日號」今天上午正式復駛首航，載客前往花蓮。圖／雄獅旅遊提供

隨著疫情回穩，國旅逐漸回溫，台鐵「鳴日號」今天上午正式復駛首航，載客前往花蓮。根據雄獅旅遊統計，鳴日號8至12月，總計26個趟次，其中18個趟次都被企業包團秒殺，甫上路旋即銷售七成以上，市場反應良好。

雄獅旅遊表示，鳴日號復駛初期主動降至五成載客數，也採取實名制、間隔座、相關服務人員已接種疫苗等防疫措施。秋季也就是9至11月，行程將以「餐桌計畫」、「秋季美食」、「原民文化」、「音樂列車」為四大特色主題，打造各種專場活動。

除了鳴日號外，易遊網也表示，隨著疫情回穩，整體銷售較三級警戒時期相比已成長翻倍，即日起至8月17日，國旅商品下殺52折起，App首購單筆滿3000元，還能再折520元，並搭配可免費取消的安心出遊專案。

易遊網表示，環島之星Hello Kitty繽紛列車昨正式復駛迎客，另也推出「環島之星花蓮太魯閣+天空之鏡+沙灘車」一日遊行程，一趟山海行程統統有，促銷期間每人現折1000元，只要2990元起的超值價。若想安排過夜小旅行，環島之星祭出最高第4人現折5200元優惠。

環島 疫情

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