如何趁著七夕情人節 把情人變酒友？

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

相信不少威士忌老饕都有這樣的經驗。開開心心把威士忌買回家，卻因為另一半不喜歡喝酒，所以只好把酒先藏到書櫃裡。但若能夠把另一半也變成酒友，就沒這個問題了。

有沒有什麼好方法，可以趁著七夕情人節約會，把情人或另一半變酒友？台灣酒研學院WSET認證講師謝宗興表示：「如果是我的話，會先將約會對象分為不喝酒、偶爾喝、跟常常喝威士忌的類型。要是都不清楚，那訣竅就是不要只喝一款酒。」

所謂「不要只喝一款酒」，並不是建議大家亂槍打鳥，而是透過精準的佈局，降低入門門檻，讓另一半也能夠開始享受威士忌。謝宗興說：「我建議可以帶一支21年的調和式（Blended）威士忌、一支輕盈酒體的單一麥芽（Single Malt）波本桶18年，跟一支15年左右的雪莉桶單一麥芽威士忌試水溫。」

高年份的調和威士忌，是以高年份的單一麥芽威士忌原酒與穀物威士忌原酒調和而成，各種不同風格的酒液猶如交響樂團中的不同樂器，交織出層次豐富的和諧樂曲，是把情人變酒友的不二首選。

「像21年這樣的高年份，一看就是大器；由於是調和式威士忌，所以即便是高年份也不會貴得太誇張，口感也馥郁柔滑，是非常好的七夕情人節選擇。」謝宗興同時表示：「若是選擇來自單一酒廠的單一麥芽威士忌，由於單價相對比較高，所以熟陳年份也下修至18年與15年。」

若是以波本桶熟陳的單一麥芽威士忌，謝宗興建議選擇18年酒款：「波本桶比較細膩優雅，但也因為不像雪莉桶熟陳的威士忌，有果乾調性可以掩護酒精感，所以還是選高一點點的年份，會比較迷人；而且尾韻也會比較長，加入冰塊飲用的話，酒體也比較不會渙散。」

至於雪莉桶熟陳的單一麥芽威士忌，15年酒款就很精彩。「雪莉桶單一麥芽威士忌比較適合偏好重口味的另一半，也更適合搭配經常使用醬油的台菜料理，甚至連麻辣鍋都可以搭配。」

至於在飲用方式方面，謝宗興建議不要用長得像鬱金香的聞香杯喝，而是要用ROCK杯、喝的時候加入一顆大冰球，才是七夕情人節飲酒王道。「用ROCK杯、加大冰球喝，會讓酒精感會降低、麥芽甜味上升，而且降低溫度之後，也會讓令許多人害怕的酒精感消失不見，酒也會變清爽，特別適合夏天品飲。」謝宗興同時提醒：「如果是自己用冰箱做大冰球，建議放進杯子以前，先用煮過的開水洗一下；這樣可以去除冰箱的異味。也可以減低融冰的速度。」

台灣酒研學院WSET認證講師謝宗興。圖／謝宗興提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

若是遇上完全不敢喝烈酒的另一半怎麼辦？「若是完全不敢喝烈酒，也可以考慮用調酒來入門。」謝宗興指出：「『威士忌可樂（Whisky Coke）』是萬年不敗款，很適合搭配美式料理。如果吃日式串燒，那就要喝Highball。用威士忌與蘇打水1：4的黃金比例來調。」

如果想喝法國干邑，謝宗興認為X.O是首選。「法國干邑X.O尾韻超長，而且完全不辣，是比威士忌更安全的選擇。」謝宗興表示：「干邑X.O尾韻的酸梅與葡萄乾超迷人，搭餐或飯後搭巧克力類甜點是絕配。若是餐後搭布朗尼蛋糕，可以直接一口巧克力、一口X.O，讓巧克力變得完全不苦，甜甜又蜜蜜。」

蘭頌粉紅香檳混入25～30％的陳年葡萄酒，增添多層次風味。圖／橡木桶洋酒提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

要是烈酒實在喝不來，葡萄酒也是理想的選項。「七夕情人節約會，香檳是大家想都不用想的選擇。」謝宗興說：「如果約會的對象懂酒，那非選香檳不可。要是遇上不喝酒的另一半，氣泡酒也是不錯的選項。尤其義大利D'Asti微氣泡甜酒，酒精濃度比香檳低一些，喝起來酸酸甜甜、很好入口，微氣泡更顯優雅。」

澳洲香桐酒廠的粉紅氣泡酒，是歷年不敗情人節首選。圖／酩悅軒尼詩提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

七夕情人節選酒提案

馥郁柔滑：調和式21年威士忌

提到調和式21年威士忌，許多人都會聯想到皇家禮炮。在皇家禮炮品牌下，就有4款高年份調和式威士忌可供選擇。除了使用麥芽與穀物威士忌所調和而成的經典皇家禮炮21年以外，近年陸續新增只使用麥芽威士忌原酒調和成的皇家禮炮21年調和麥芽威士忌，以及擷取台灣獨特風味元素所打造的皇家禮炮23年調和威士忌。

「皇家禮炮全新21年蘇格蘭威士忌——王者之鑽」是罕見的高年份調和式穀物威士忌。圖／保樂力加提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

日前新上市的「皇家禮炮全新21年蘇格蘭威士忌——王者之鑽」，則是高年份調和式穀物威士忌。

JOHNNIE WALKER XR21以品牌窖藏的珍稀威士忌調配而成。圖／帝亞吉歐提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

除了皇家禮炮，同屬高年份調和式威士忌的JOHNNIE WALKER XR21也很精彩。酒款調和配方來自Alexander Walker二世的手寫筆記，悉心調和百年失傳酒廠PORT DUNDAS的絕版酒液，是喝一瓶、少一瓶的稀有佳釀，

甜美清新：波本桶18年單一麥芽威士忌

使用波本桶熟陳的單一麥芽威士忌，會有迷人香草、鮮奶油、椰子的氣息，清新甜美。在威士忌品牌當中，格蘭冠（Glen Grant）是蘇格蘭少數只採用波本桶來熟陳威士忌的酒廠。格蘭冠18年口感純淨輕盈，洋溢細緻的水果香，散發著焦糖、香草和葡萄乾的風味，尾韻甜美悠長。

汀士頓初次波本桶18年，具有清晰的奶油太妃糖香氣。圖／英商帝仕德提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

採用小批次生產的汀士頓（Deanston）初次波本桶18年，則是一款比較不一樣的波本桶威士忌。該酒款在裝瓶前，刻意在初次波本桶中過桶兩年，完美融合飽滿的果香及圓潤滑順的白胡椒口感。

台菜首選：雪莉桶18年單一麥芽威士忌

雪莉桶風格的單一麥芽威士忌是國內市場主流，因此雪莉桶15年酒款選擇眾多。不過在雪莉桶威士忌當中，有所謂的「雪莉桶過桶」，以及「100%全程在雪莉桶熟陳」的區別；兩者並無優劣，只是風味有別。

如果你喜歡的是100%的Oloroso雪莉橡木桶風味，想要搭配使用醬油去滷的台菜料理，格蘭利威獨獻台灣的13年與15年純正雪莉桶，或13年雪莉桶原酒，都是不錯的選項。

坦杜15年雪莉桶威士忌，全程於Oloroso雪莉橡木桶中熟成。圖／陸海洋行提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

此外還有坦杜（Tamdhu）15年雪莉桶威士忌，也是全程於珍貴的Oloroso雪莉橡木桶中熟成，在熟成水果香氣中融合了幸福感十足的烘烤糕點氣味，相當迷人。

甜點絕配：法國干邑X.O

不少人都誤會「X.O」是一個品牌，其實「X.O」是法國干邑（Cognac）等級之一，意思是「Extra Old」；意味著X.O酒瓶中的酒液，至少陳年10年以上。換言之，幾乎所有法國干邑品牌，都有X.O等級的酒款，所以選擇相當多元。

人頭馬X.O是法國干邑最具代表性的酒款之一。圖／人頭馬提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

干邑X.O具有天鵝絨般的質地，具有濃郁花香、無花果、柳橙與太妃糖香氣，圓融細膩，與各式果乾、起士、巧克力等一同享用，是七夕情人節一大享受。

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