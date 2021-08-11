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翹臀太美！木村光希曬寶格麗新包失焦 側面曲線搶風采

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
BVLGARI Serpenti Cabochon象牙蛋白石色小牛皮肩背包，約92,000元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Cabochon象牙蛋白石色小牛皮肩背包，約92,000元。圖／寶格麗提供

亞洲天王木村拓哉與宮藤靜香次女木村光希（Koki）出道2年以來，迅速成為各大精品的寵兒，在整個亞洲都有超強的帶貨能力，因此個人IG也成為她代言品牌的最佳時尚伸展台，尤其是精品包款，可以說是每日穿都能換上新包，時尚功力令人讚嘆。昨日，身為義大利珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）代言人的她，再度於IG分享秋冬新款的Serpenti包包，身穿一襲貼身橙色針織洋裝的她以側面的角度拍照，雖然是秀包包，不過青春無敵翹臀的曲線完全搶盡風采。

木村光希這次使用的寶格麗包包是經典Serpenti系列中的Serpenti Cabochon日用經典包款，本季全新Maxi Soft Matelassé採用超柔軟小牛皮包身搭配放大比例的絎縫菱格紋，搭配傳統的蛇頭扣環與金屬鍊條，鍊條除了裝飾，還能纏繞於手腕，讓包款搖身一變作為珠寶手拿包。光希使用的包款為象牙蛋白石色小牛皮搭配金色鍊帶與蛇頭，，另外還有黑色搭配碳灰色金屬配件款，以及甜美的薔薇石英粉色配金色鍊帶與蛇頭的款式，猶如珠寶般百搭。

木村光希於IG分享使用寶格麗包包的穿搭照。圖／取自IG @koki
木村光希於IG分享使用寶格麗包包的穿搭照。圖／取自IG @koki
木村光希於IG分享使用寶格麗包包的穿搭照。圖／取自IG @koki
木村光希於IG分享使用寶格麗包包的穿搭照。圖／取自IG @koki
BVLGARI Serpenti Cabochon象牙蛋白石色小牛皮肩背包，約92,000元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Cabochon象牙蛋白石色小牛皮肩背包，約92,000元。圖／寶格麗提供
木村光希於IG分享使用寶格麗包包的穿搭照。圖／取自IG @koki
木村光希於IG分享使用寶格麗包包的穿搭照。圖／取自IG @koki
木村光希於IG分享使用寶格麗包包的穿搭照。圖／取自IG @koki
木村光希於IG分享使用寶格麗包包的穿搭照。圖／取自IG @koki
木村光希於IG分享使用寶格麗包包的穿搭照。圖／取自IG @koki
木村光希於IG分享使用寶格麗包包的穿搭照。圖／取自IG @koki

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