配糕餅超搭！3款「茶香中秋禮盒」　烏龍、包種飄香

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
「玖尹」餐酒館首度針對中秋推出「禧月茶韻雙饗禮」，每盒1,180元。圖／玖尹餐酒館提供
「玖尹」餐酒館首度針對中秋推出「禧月茶韻雙饗禮」，每盒1,180元。圖／玖尹餐酒館提供

中秋節是許多民眾為親友獻上祝福、贈送禮盒的熱鬧節慶。除了傳統月餅、餅乾等點心之外，許多業者也在禮盒中增添「茶」元素，增添風味搭配層次。「深夜裡的法國手工甜點」今年以跨界手法，集結了多款中西點心、茶葉，滿足收禮者的不同喜好；「玖尹餐酒館」則以經典月餅配上2款茶葉，創造出相輔相成的滋味。「唐緹」直接將點心中加入東方美人、烏龍點綴，為中秋點心增添茶香。

「深夜裡的法國手工甜點」今年以混搭跨界的風格，推出2款禮盒組。除了經典的塔皮餅乾、法式水果軟糖之外，今年並將台灣在地水果、花生入味，新增了花生杏仁餅、開心果蛋糕、榛果夾心蛋糕、鹹蛋黃擂茶燒、紅水烏龍茶等品項，同時囊括糕點、餅乾、軟糖、茶葉、榛果醬等不同變化，集結中西不同風格。其中「雙層豪華版」，內含有15種品項，每盒2,500元；「單層經典款」則有9種品項，每盒為850元。凡購買2盒以上，即可享有優惠，每盒現省80～200元，另有滿額免運方案。

主打新派粵菜與精緻港點的「玖尹」餐酒館，今年首度針對中秋推出「禧月茶韻雙饗禮」。精選台灣豬肉、紅土鹹鴨蛋黃、白鳳豆、紅棗、黑棗、有機核桃等食材，推出古早滷肉、白蓮蓉蛋黃、棗泥核桃蛋黃、烏豆沙蛋黃等4種口味，並且搭配上入喉帶有甘甜蜜香的「東方美人茶」與甘醇的「文山包種茶」，讓民眾享受月餅與茗茶搭配的滋味。每盒售價1,180元，團購可享8折起的大宗優惠。

「Tartine唐緹」今年以流星為意象，推出「許願流芯禮盒」，共有3種不同款式。唐緹並在招牌的流芯月餅中加入麻糬，帶來更豐富的口感。除了波蘿芋頭麻糬流芯、桃山奶皇麻糬流芯、波蘿芝麻麻糬流芯之外，今年並新推出「桃山東方美人麻糬」、「桃山烏龍脆梅麻糬」，藉由茶香鉤勒出梅果、豆香的韻味。禮盒依照數量、口味多寡，區分為芯光燦爛（9入）、眾芯捧月（12入）、芯願（15入）等款式，每盒原價675～1,215元，中秋價675～1,119元。

眾芯捧月12入禮盒，每盒原價975元，優惠價899元。圖／唐緹提供
眾芯捧月12入禮盒，每盒原價975元，優惠價899元。圖／唐緹提供
「深夜裡的法國手工甜點」推出雙層豪華版禮盒，內含有15種品項，每盒2,500元。圖／深夜裡的法國手工甜點
「深夜裡的法國手工甜點」推出雙層豪華版禮盒，內含有15種品項，每盒2,500元。圖／深夜裡的法國手工甜點

中秋節 月餅

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