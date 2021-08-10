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泰式麻辣版「還魂梅」新登場！買泰奶免費送1包
來自泰國的精品果乾「Mag Mag還魂梅」，本季新推出泰式麻辣口味的「天后辣梅」，為酸甜梅肉增添開胃辛香。另外經典口味的還魂梅自8月18日起，也攜手泰奶品牌「泰讚了thai like tea」推出「買泰茶送還魂梅」聯名活動，買飲料就贈送「還魂梅迷你嚐鮮試吃包」1包。
因為被泰國當地航空公司頭等艙、五星級飯店選為迎賓點心，令Mag Mag還魂梅擁有「果乾界的精品」之美譽。此次新登場的「天后辣梅」，選用生長於海拔1,000公尺處且樹齡超過30年的特級青梅作為原料，經過泰式手法調味之後，有著甘甜酸爽以及微微麻辣的香氣，因此推出後，也被私人包機選做機上點心，每包18公克，售價55元。
經典口味的還魂梅，自8月18日起也攜手泰讚了thai like tea推出聯名優惠。凡於現場門市購買任2杯飲品或外送平台下單任1杯飲品，不限品項，即可獲贈「還魂梅迷你嚐鮮試吃包」1包，限量7,000組，送完為止。適用門市為市民大道總店、台北通化店、新北府中南雅店、台北東湖店、台北公館店、台北松江南京店等6間門市。
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