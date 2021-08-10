「橘子嘉年華」暑期版即將開跑 5天直播與玩家線上狂歡

受到疫情影響，原本的暑假遊戲盛事「橘子嘉年華暑期版」改為全線上舉辦，時間延長至5天、規模更跨界，串連旗下beanfun!與集團遊戲、支付、電商、媒體4大領域服務，將於8月18日至8月22日盛大開跑。首度啟用集團傾力打造的高科技虛擬攝影棚「G Studio」，融合跨領域、跨虛實、泛娛樂的影音視聽體驗，並攜手KKBOX、開拓動漫祭、Yahoo奇摩、Razer與咖啡廣場等各大領域夥伴，精心製作全台首見的高規格直播展會。

此次「橘子嘉年華暑期版」特別於內湖集團總部搭建高規格的的攝影棚G Studio，以Pixotope Monitor以及Ncam等虛實整合技術，將媲美廣告電影拍攝等級規格帶入直播節目，將融合各種虛實場景，號召所有用戶一同線上狂歡。活動期間將邀請數十組重磅藝人、玩家、網紅、原創作家、插畫家、Podcaster線上同歡，帶來連續5天不間斷的精彩泛娛樂線上直播內容。更邀請了Yahoo TV虛擬偶像「貝塔虎妮」擔任嘉賓，虎妮也特別訂製「橘子嘉年華」限定配色偶像服，並在展前記者會上首度亮相。另外，透過KKOBOX邀請日本知名動漫歌姬ASCA首度「親臨」台灣，透過G Studio連結台日現場，讓粉絲在線上與偶像零距離互動。

8月16日起，只要透過beanfun!橘子嘉年華服務完成「遊戲CHILL嗨嗨」、「飛越文學星」、「KKBOX Volume Up!」、「有閑簽到趣」、「GASH一點開玩 女神收藏計劃」、「橘子支付消費滿額贈」、「beanfun!透中午寶箱」等闖關任務，就有機會獲得beanfun!零用金、GASH點數、有閑優惠券與遊戲周邊等豐富好康。

在5天正式活動期間，更有豐富多元的互動活動等著玩家來參與，包括虛擬偶像貝塔虎妮線上動漫演唱秀；VTuber杏仁咪嚕搭配貝莉莓、瑀熙、奎丁等知名網紅，進行《CSO絕對武力》趣味對決；KKBOX、beanfun!文學星、漫畫星也將帶來精采音樂演出及座談。橘子熱門遊戲《彈射世界》、《跑跑卡丁車》、《天堂M》、《新楓之谷》更將邀請知名實況主及世界賽選手參與，與各路玩家線上進行遊戲直播比拚。所有賽事將使用全球領先的玩家生活潮流品牌Razer提供之電競設備，讓現場參賽者、線上觀戰玩家都能夠有最順暢的遊戲、觀戰體驗。除線上虛擬好禮之外，還與深受年輕遊戲玩家喜愛的咖啡廣場合作，推出限定發行的「橘子嘉年華咖啡廣場聯名禮盒」，只要關注橘子嘉年華精彩直播節目就有機會獲得。