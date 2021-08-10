遠傳friDay購物「禮享情人節」 巧克力、服飾限時下殺1折起

本周六（8月14日）就是一年一度的七夕情人節，遠傳friDay購物統計今年七夕購物類別，分成注重自造浪漫的「居家派」、愛好旅遊美食的「外出派」與情人成對用品的主權「宣示派」等3大主流，且因今年長達10周的三級防疫，讓情侶們都更想找回過節的浪漫，買氣提前發酵，像香氛、擴香瓶等居家浪漫小物買氣較去年增4倍，餐券買氣更大爆發、業績翻倍。遠傳friDay購物即日起至8月14日加碼推出「禮享情人節」，情人節必備巧克力禮盒、情人配對精品鞋包款、首飾等最低下殺1折起，如果不敢當面告白，還能代發簡訊表達情意 。

遠傳friDay購物觀察，雖防疫已降至二級，不少消費者仍選擇待在家，透過香氛蠟燭、氣氛燈、擴香瓶等具有儀式感的小物，營造浪漫過節氣氛，過去一周居家浪漫商品較去年同期最高成長達4倍。此外，這類消費者也會因為慶祝特別節日，選擇霜降牛排、龍蝦等較高單價的食材在家自煮情人節大餐，平均每筆訂單單價約在1,500元至3,000元之間，較平時生鮮單價高2倍。遠傳friDay購物推薦美國VOLUSPA梨香荔枝香氛禮盒，包含浮雕玻璃罐，特價1,664元；cocodor永生花擴香瓶加玫瑰香水打折後特價399元；澳洲S榖飼熟成戰斧牛排2片組下殺5折特價1,979元；JOYCE巧克力工房生巧克力禮盒特價439元。

自7月26日防疫降級、8月3日全台開放餐廳內用後，遠傳friDay購物站上餐券、住宿券湧入翻倍買氣，其中知名飯店餐券與住宿券最受歡迎，遠傳friDay購物推薦日月潭涵碧樓酒店東方餐廳2人自助式下午餐1,600元、士林萬麗酒店美食通用券1,499元。

宣示派消費者在選購情人節禮物時會考慮之後的用途，包括可隨時視訊的手機及平板、隨時宣告所屬權的情侶服飾與首飾等，單周買氣成長3成。遠傳friDay購物推薦CITIZEN指針情侶對表下殺6.5折，純銀永不分離心形單鑽情侶對戒下殺6.1折，仿真絲柔順男女家居睡衣套裝銀色情侶服下殺699元。