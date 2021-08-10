米其林星級主廚監製 美食電商品牌TASTE by MMHG上線

由米其林一星餐廳MUME行政主廚林泉（Richie Lin）領軍、旗下擁有MUME、Le Blanc、baan、Coast…等餐飲品牌的MMHG（MUME Hospitality Group）集團，繼7月發表靈感來自泰國街頭美食的tuk tuk，以及主打南海雞飯的「雞王」兩個平價餐飲品牌後，8月又有全新電商品牌TASTE by MMHG（taste.mmhg.co）上線。

MMHG集團創辦人暨執行長林泉表示：「在顧客進來MMHG（MUME Hospitality Group）旗下的餐廳時，同事們一定會事先做好準備，讓顧客擁有絕佳的用餐體驗，這是MMHG的DNA，也是TASTE這個新品牌的精神。」在 TASTE by MMHG，廚師們透過產品讓創意具體化，用更多元的方式分享精緻飲食文化，將生活美學帶進日常，打造更完整的品味與體驗。

在此同時，TASTE by MMHG也致力讓世界透過美食認識臺灣，同時也將最真實的異國風味帶進臺灣。希望以不設限的態度，結合各國主廚的創意結晶，打造顛覆想像的世界級產品。

目前TASTE by MMHG提供兩款獨家中秋禮盒，「月飲中秋」與「茶月和鳴」，以及「COAST經典泰醬頂級海鮮燒烤組」，目前已開放線上預購。

「月飲中秋」是TASTE by MMHG的中秋茶酒搭配提案，內容包括米其林主廚研製的芒果椰子馬告流心月餅、巧克力海鹽焦糖流心月餅與鐵觀音茶葉。

「茶月和鳴」是華麗版本中秋禮盒，禮盒共有三層。第一層是草莓起司流心月餅與東方美人茶葉，第二層是芒果椰子馬告流心月餅與金萱烏龍茶葉，第三層是巧克力海鹽焦糖流心月餅與鐵觀音茶葉。

「COAST經典泰醬頂級海鮮燒烤組」由位於晶華酒店中的海岸料理餐廳 COAST泰國籍主廚傑薩德・帕德，嚴選頂級海鮮食材，全台限量800組，內含智利生凍帝王蟹腳、越南大型4P草蝦、鮮甜北海道干貝、珍稀白燒鰻魚、日本冷凍帶殼生蠔，再搭配主廚特製 COAST經典泰醬，燒烤食材全到齊。

「身為廚師不能夠讓食材的特性變成侷限自己的框架。」這是創辦人林泉一直相信的信念。也因此不管是在味道、搭配，甚至是通路，TASTE by MMHG都做了不同的嘗試。