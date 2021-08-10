新光三越百款中秋禮 聯手米其林主廚、台日美食初登場

立秋後秋意漸濃，再過一個多月就是秋季最讓人期待的節日中秋節，新光三越今日率先發表2021中秋禮盒亮點，今年更一次力邀兩位米其林星級主廚，獨家打造新光三越專屬限定的「MUME茶月和鳴禮盒」和「台北文華東方酒店雅閣手工月餅禮盒」，也引進日本車站與機場兩大暢銷伴手禮，讓每年中秋送禮都別有新意，這回推出超過百款禮盒，8月11日起線上線下預購開跑，還能搭上卡利HIGH累計消費賺禮券回饋。

2021台北臺中米其林指南即將在8月25日揭曉，今年新光三越的中秋禮盒也很有米其林話題，今年中秋，新光三越邀請到擁有米其林一星、亞洲50最佳餐廳雙榜的MUME主廚林泉打造中秋月餅禮盒，「MUME茶月和鳴禮盒」內含新光三越獨家口味草莓馬斯卡彭起司月餅，以及芒果椰子馬告、巧克力海鹽焦糖月餅，搭配四海茶莊－東方美人茶、金萱烏龍茶、鐵觀音，呈現多層次口感。

另外，新光三越也邀請連續三年獲米其林一星的台北文華東方酒店雅閣中餐廳主廚張國邦親自打造「雅閣手工月餅禮盒」，內含經典奶黃與

新光三越獨家口味「桂花核桃月餅」，外盒設計融入蝴蝶蘭與台灣蝴蝶，有如珠寶盒的設計帶出典雅別緻的高級感。

因為疫情無法再像以前一樣出國旅行，新光三越特別引進2家首度登台日本人氣伴手禮，包括以招牌楓糖奶油餅乾為特色，多次蟬聯東京必買伴手禮寶座的「Maple mania經典禮盒」，另外還有東京芭娜娜旗下的「SUGAR BUTTER SAND TREE白巧克力夾心脆餅禮盒」，透過日本暢銷伴手禮，用吃來想念日本的旅遊心情。

中秋送禮也少不了台灣在地好味道，包括肉桂捲愛好者必吃的人氣宅配美食「胖死我太太阿娘喂阿6吋巨無霸肉桂捲」，以及「紅磚布丁」推出集結招牌泰奶布丁與傳統焦糖布丁的「紅磚布丁中秋限定禮盒」等。