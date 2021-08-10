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中元普渡買起來！Yahoo奇摩電商「箱購5折起直送到家」

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
Yahoo奇摩購物中心即日起至8月22日推出中元節活動，普渡用品、拜拜箱、零食飲料熱銷夯品狂降5折起。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
Yahoo奇摩購物中心即日起至8月22日推出中元節活動，普渡用品、拜拜箱、零食飲料熱銷夯品狂降5折起。圖／Yahoo奇摩購物中心提供

中元節將至，零食、飲料、泡麵、罐頭、紙紮等拜拜用品採購需求湧現，Yahoo奇摩購物中心公布「中元節跨界新口味零食TOP 5熱銷榜」 ，零食品牌聯合知名餐飲、速食業、名人拌麵等3大跨界為新趨勢，由樂事與知名燒肉店「牛角」聯名推出的「牛舌鹽蔥醬檸檬洋芋片」奪冠。Yahoo奇摩拍賣則發現，中元紙紮吹起防疫風，「紙紮口罩防疫組」成為新興紙紮品。

近年許多經典零食品牌聯手餐飲業者大玩聯名混血，推出創新口味挑戰消費者味蕾，根據Yahoo奇摩購物中心觀察，零食中以「樂事」、「盛香珍」、「旺旺」等品牌推出的拜拜箱最受歡迎。Yahoo奇摩購物中心公布「中元節跨界新口味零食TOP 5熱銷榜」，樂事聯名「牛角」、「夏慕尼鐵板燒」所推出的「牛舌鹽蔥醬檸檬口味洋芋片」與銷量飆漲3倍的「白蘭地鴨胸洋芋片」分別拿下冠、亞軍寶座；第3名至第5名依序為「卡滋 X 胖老爹雞腿造型洋芋」、「大眼蝦 X 派克雞排總匯鹹酥雞」、「老媽拌麵 X 福義軒麻辣芝士蘇打餅」。

Yahoo奇摩超級商城的台酒官方旗艦店推出多款中元限定拜拜箱，業績增3成 ，其中以「花雕雞」及「麻油雞」口味最熱銷。Yahoo奇摩拍賣則發現紙紮新商機，疫情下「紙紮防疫組」成為中元節新興商品，紙紮口罩、酒精、護目鏡、紅外線體溫槍等讓往生者也能迎接防疫新生活；此外，素毛肚製成的涮嘴零食「魔芋爽」竄紅受歡迎，上半年累積銷售數萬件。

瞄準中元普渡採購需求，Yahoo奇摩購物中心即日起至8月22日推出「有Buy有保庇」活動，網羅美食、開運居家、保健養生、清潔用品下殺5折起，刷Yahoo聯名卡最高享筆筆6%回饋，選購指定零食、飲料、泡麵滿額現折80元。Yahoo奇摩超級商城即日起至8月22日於美食新天地頻道推出「中元普渡必Buy」活動，精選普渡用品、拜拜箱、零食飲料熱銷夯品狂降5折起，消費滿99元可享萊爾富超取免運費優惠。

拜拜進口零食小資福箱，原價1,166元、Yahoo奇摩拍賣7.6折特價888元。圖／Yahoo奇摩拍賣提供
拜拜進口零食小資福箱，原價1,166元、Yahoo奇摩拍賣7.6折特價888元。圖／Yahoo奇摩拍賣提供
Lay’s 樂事金光閃閃洋芋片組合箱，Yahoo奇摩購物中心8月22日前特價145元，消費滿719元加碼抽水波爐。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
Lay’s 樂事金光閃閃洋芋片組合箱，Yahoo奇摩購物中心8月22日前特價145元，消費滿719元加碼抽水波爐。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
味王原汁牛肉湯麵，單箱12入原價139元、Yahoo奇摩超級商城7.8折特價109元。圖／Yahoo奇摩超級商城提供
味王原汁牛肉湯麵，單箱12入原價139元、Yahoo奇摩超級商城7.8折特價109元。圖／Yahoo奇摩超級商城提供
海苔天婦羅餅乾，Yahoo奇摩拍賣特價123元。圖／Yahoo奇摩拍賣提供
海苔天婦羅餅乾，Yahoo奇摩拍賣特價123元。圖／Yahoo奇摩拍賣提供
Yahoo奇摩超級商城即日起至8月22日於美食新天地頻道推出「中元普渡必Buy」活動，精選熱銷夯品狂降5折起，消費滿99元可享萊爾富超取免運費優惠。圖／Yahoo奇摩超級商城提供
Yahoo奇摩超級商城即日起至8月22日於美食新天地頻道推出「中元普渡必Buy」活動，精選熱銷夯品狂降5折起，消費滿99元可享萊爾富超取免運費優惠。圖／Yahoo奇摩超級商城提供
盛香珍珍心分享盒，原價320元，Yahoo奇摩購物中心8月22日前特價199元，滿3件再打8.8折。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
盛香珍珍心分享盒，原價320元，Yahoo奇摩購物中心8月22日前特價199元，滿3件再打8.8折。圖／Yahoo奇摩購物中心提供

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