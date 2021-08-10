中元普渡買起來！Yahoo奇摩電商「箱購5折起直送到家」

中元節將至，零食、飲料、泡麵、罐頭、紙紮等拜拜用品採購需求湧現，Yahoo奇摩購物中心公布「中元節跨界新口味零食TOP 5熱銷榜」 ，零食品牌聯合知名餐飲、速食業、名人拌麵等3大跨界為新趨勢，由樂事與知名燒肉店「牛角」聯名推出的「牛舌鹽蔥醬檸檬洋芋片」奪冠。Yahoo奇摩拍賣則發現，中元紙紮吹起防疫風，「紙紮口罩防疫組」成為新興紙紮品。

近年許多經典零食品牌聯手餐飲業者大玩聯名混血，推出創新口味挑戰消費者味蕾，根據Yahoo奇摩購物中心觀察，零食中以「樂事」、「盛香珍」、「旺旺」等品牌推出的拜拜箱最受歡迎。Yahoo奇摩購物中心公布「中元節跨界新口味零食TOP 5熱銷榜」，樂事聯名「牛角」、「夏慕尼鐵板燒」所推出的「牛舌鹽蔥醬檸檬口味洋芋片」與銷量飆漲3倍的「白蘭地鴨胸洋芋片」分別拿下冠、亞軍寶座；第3名至第5名依序為「卡滋 X 胖老爹雞腿造型洋芋」、「大眼蝦 X 派克雞排總匯鹹酥雞」、「老媽拌麵 X 福義軒麻辣芝士蘇打餅」。

Yahoo奇摩超級商城的台酒官方旗艦店推出多款中元限定拜拜箱，業績增3成 ，其中以「花雕雞」及「麻油雞」口味最熱銷。Yahoo奇摩拍賣則發現紙紮新商機，疫情下「紙紮防疫組」成為中元節新興商品，紙紮口罩、酒精、護目鏡、紅外線體溫槍等讓往生者也能迎接防疫新生活；此外，素毛肚製成的涮嘴零食「魔芋爽」竄紅受歡迎，上半年累積銷售數萬件。